Måtte købe bil med bitcoins

Ekstra Bladets udsendte Stefan Weichert og Emil Filtenborg har forladt byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, hvor de russiske tropper nærmede sig. De er taget til byen Dnipro vest for Kramatorsk og syd for hovedstaden, Kiev

I manglen på eget fartøj har Ekstra Bladets udsendte Stefan Weichert og Emil Filtenborg brugt morgenen på at færdiggøre handlen på en bil i Dnipro i det centrale Ukraine.

Dnipro er endnu ikke så påvirket af krigen som de byer, der ligger nordøst for industribyen. Men det er stadig tydeligt, at noget ulmer.

- Man kan godt se, at mange går rundt i byen for at hæve penge. Hæveautomaterne er nede, fortæller Emil Filtenborg fredag formiddag.

Ekstra Bladets reportere i Dnipro har anskaffet sig egen bil, så de lettere kan komme rundt.

Måtte bruge bitcoins

Siden kontanter er en mangelvare, måtte bilhandlen i stedet foregå ved hjælp af kryptovaluta.

Nu er korrespondenterne en brugt Mazda 3 rigere og 0,059 bitcoins - svarende til cirka 15.000 kroner - fattigere.

- Vi har brugt dagen på at skaffe brændstof og reservedele til turen. Men det var svært at skaffe dele. Der var ikke flere benzindunke tilbage, de er hamstret.

- Folk ved godt, de skal væk.

Afventer situationen

Trods den rolige situation i Dnipro vil urolighederne ikke holde sig væk. Torsdag opholdt Stefan Weichert og Emil Filtenborg sig i byen Kramatorsk, hvor de russiske tropper var 50 kilometer fra byen.

- Det var presset. Folk var bange og løb mod supermarkederne.

De fortæller, at de gerne vil ud af Dnipro, men de bliver nødt til at holde øje med, hvor russerne opholder sig.

- Det vigtige er, om russerne bevæger sig op nede sydfra. Hvis de gør det, bliver vi nødt til at tage vejen vestpå, som er den sikre, men vi vil gerne nordpå, for der er historier at fortælle. Men der er russere på alle sider, siger Emil Filtenborg.

Han fortæller også, at de har hørt eksplosioner, da de transporterede sig fra Kramatorsk til Dnipro.