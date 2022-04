Macron: Dialog med Putin er gået i stå

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger, at dialogen med Ruslands præsident, Vladimir Putin, er gået i stå oven på massedrabene i Butja.

Det siger han ifølge The Guardian i et interview med den franske tv–station France 5.

– Efter at massakrerne i Butja og andre byer blev opdaget, har krigen taget en ny drejning, så jeg har ikke talt med ham direkte siden, men jeg vil ikke afvise, at jeg kommer til at gøre det i fremtiden.

Macron blev også spurgt, hvorfor han ikke - i lighed med andre europæiske ledere - var taget til Ukraines hovedstad, Kiev.

– Jeg kommer til at tage tilbage til Kiev, men jeg tager kun dertil, hvis jeg har noget brugbart med mig. Det er klart, at jeg ikke behøver at tage derhen for at visse min støtte, siger Macron.

Han fortæller, at han har talt med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij omkring 40 gange, siden krigen startede.