Macron og Putin talte torsdag sammen i 90 minutter

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har torsdag holdt en 90 minutter lang telefonsamtale med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det var de to lederes tredje samtale efter Ruslands invasion af Ukraine.

En af Macrons assistenter siger, at præsidenten talte med den ukrainske leder, præsident Volodimir Zelenskij, efter sin samtale med Putin.

Macron talte også med Putin mandag. Også denne samtale skal have varet i omkring halvanden time.

Macron skal have haft en række samtaler med den ukrainske leder.

I en tv-transmitteret tale onsdag insisterede Macron på, at samtalerne med Putin kommer til at fortsætte. Han siger, at målet er at overbevise Putin om, at han må standse angrebene på Ukraine.

- Vi er ikke i krig med Rusland. Jeg har valgt at fortsætte kontakten til præsident Putin, så længe jeg kan, og så længe det er nødvendigt, sagde Macron.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, byder den franske leders bestræbelser på at mægle velkommen.

- Præsident Putin har gentagne gange forklaret ham, hvordan vi ser muligheder for at komme ud af denne situation, og hvis Macron hjælper med at overbevise Zelenskij, så han holder op med at være så meget spændt for EU og Natos vogn, hvorved der kan banes vej for forhandlinger, siger Lavrov.