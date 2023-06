Han er er kendt som 'Putins kok', men nu har Jevgenij Prigozjin igangsat en vanvidsplan om at vælte Ruslands militære ledelse - læs alt om Wagner-lederen her

'Æd indvolde i helvede'.

Sådan lød meldingen fra Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, for kun lidt over en måned siden til Ruslands forsvarsminister og forsvarschef. Nu har han sat sig for at vælte Ruslands militære ledelse.

Bliv meget klogere på Wagner-chefen, hans seneste kritik af det russiske militær og hans vej til den russiske top her.