Mange dræbt i luftangreb i Afghanistan

Over 30 medlemmer af Taliban er dræbt i luftangreb i Afghanistan. Det oplyser det afghanske forsvarsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Angrebene er rettet mod Talibans positioner i Kunduz-provinsen, skriver ministeriet. Blandt de dræbte er angiveligt to ledere af den militante gruppe.

Men Taliban afviser, at dens krigere skulle være dræbt. Bevægelsen meddeler derimod, at 23 civile er dræbt, skriver AFP.

Embedsmænd i den provins, hvor luftangrebene fandt sted, oplyser over for Reuters, at mindst 12 civile er dræbt.

Direktøren for et lokalt hospital oplyser til AFP, at hospitalet har fået tre dræbte civile og tre sårede civile ind.

Forsvarsministeriet skriver i en meddelelse, at det er opmærksomt på disse meldinger og er ved at undersøge sagen.

Angrebet fandt sted kort inden, at Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, gentog sin opfordring om en våbenhvile.

Han beder oprørsgrupperne om 'at beskytte vort folk, undgå vold og terrorhændelser og opnå en værdig og varig fred'.

Indtil videre har de militante grupper i landet ignoreret hans opfordringer.

Taliban har dog holdt to korte våbenhviler tidligere i år op til de fredsforhandlinger, der blev indledt for en uge siden i Doha, Qatar.

Indtil videre er forhandlingerne skredet langsomt frem. De to parter er endnu ikke blevet enige om en dagsorden.