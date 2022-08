Mange dræbte journalister

Da journalisten Fredid Román forleden var på vej ud af sin bil kørte to mand forbi på en motorcykel og skød ham ned på gaden i byen Chilpancingo i delstaten Guerrero, som er hårdt plaget af narkokartellers opgør.

Mordet var det 15. drab på en journalist i 2022 og det tredje i august. Mexico er nu verdens farligste land, uden for deciderede krigszoner, for pressefolk.

Retmedicinere undersøger området hvor Fredid Román blev skudt og dræbt forleden. Foto: Stringer/ Ritzau Scanpix

- Det brutale mord på Fredid Román understreger den mexicanske regerings totale fiasko med at gøre landet sikker for journalister, udtalte Jan-Albert Hootsen, Mexico-ansvarlig fra organisationen Komitéen for Beskyttelse af Journalister.

Fredid Román havde stiftet avisen “La Realidad” og skrev ofte klummer for en regional avis. Ifølge El Pais havde han sidst skrevet kritisk om en kommission, der har undersøgt mordene på 43 studerende i delstaten.

Pressefolk dækker en mindehøjtidelighed for en dræbt pressefotograf i januar 2022 i grænsebyen Tijuana. Foto: Gregory Bull/Ritzau Scanpix

Hårdt plaget af narkovold

Mexico er hårdt præget af markante opgør mellem narkokarteller. De kæmper indbyrdes og med myndighederne. En lang række af verdens byer med de højeste mordrater ligger i Mexico.

Ofte rapporterer de dræbte journalister om narkokartellerne eller om de dybt korrupte myndigheder, som ofte er i ledtog med de kriminelle.

- Selvom der er kommet nogle arrestationer i de tidligere drab på pressefolk i år, så fortsætter klimaet med straffrihed for gerningsmændene med at være drivkraft bag disse angreb, udtalte Jan-Albert Hootsen, Mexico-ansvarlig fra organisationen Komitéen for Beskyttelse af Journalister.