Mange skolebørn er kvæstet efter at gangbro er kollapset i Finland

27 personer er kvæstet, efter at en gangbro torsdag formiddag er kollapset i Finland.

Blandt de sårede er en gruppe skolebørn, rapporterer tv-stationen YLE.

Der er tale om en midlertidig bro, der kollapsede i Espoo vest for hovedstaden, Helsinki.

Politiet siger ifølge avisen Hufvudstadsbladet, at det er uklart, hvad der fik gangbroen til at styrte sammen.

Statsminister Sanna Marin har på Twitter reageret på ulykken.

- Mod og styrke til dem, som er skadet ved ulykken og til deres familier, skriver hun.

Ifølge politiet har den midlertidige bro ligget der i længere tid i forbindelse med et nybyggeri.

Hospitalsvæsnet i Helsinki oplyser, at de tilskadekomne er en gruppe skoleelever. 15 er i ambulancer blevet kørt til flere hospitaler.

Brandchefen i Espoo siger til avisen Ilta-Sanomat, at der var en gruppe på 40 skolelever på gangbroen, da den kollapsede.

- Faldet fra gangbroen var cirka fem meter. Mere end ti har fået mere alvorlige skader, men der er ingen umiddelbar fare for liv, siger han.

Til Yle siger politiet, at man er i gang med at undersøge, hvad der fik gangbroen til at bryde sammen. Men man har ikke mere at tilføje på dette tidspunkt.