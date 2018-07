Maria i Grækenland: - Jeg ser at det brænder og griber fat i børnene

MATI, GRÆKENLAND (Ekstra Bladet): Røgen skærer i næsen, da man ankommer til den lille havneby Mati, der ligger nord for den græske hovedstad, Athen.

For et døgn siden hærgede en voldsom naturbrand, der har kostet mindst 74 personer livet – heriblandt flere børn.

Tirsdag morgen fandt redningsfolk ligene af 26 forkullede mennesker mellem to huse i byen. Konstant kører politimotorcykler forbi. Betjentene skal ind i husene for at se, om der er nogen, der ikke er kommet ud i live.

Rundt omkring ryger det op fra tage, og flere steder forsøger brandvæsnet at efterslukke i tørken.

Ved et hus står ægteparret Taki og Maria. De er henne ved deres sommerhus ’deres ferieparadis’, som nu står forkullet tilbage.

- Vi sidder på terrassen og spiser vandmelon. Min søn vil have en skive mere, så jeg går ind i huset. Der lugter jeg røg, og så ser jeg, at det brænder, siger Maria til Ekstra Bladet.

- Jeg griber fat i børnene. Vi tager lige nogle få ting med i bilen, og så kører vi af sted. Vi skal væk derfra. 12 minutter efter har ilden allerede bredt sig voldsomt, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet:



Maria og Takis er tilbage for at se, hvor ødelagt deres sommerhus er. Foto: Philip Davali

Vigtigt med sikkerhed

Hun er ked af, at hendes gamle sommerhus er brændt ned.

- Men det vigtigste er, at vi sikre. Der er jo mange, som ikke var så heldige som os.

På et hegn nede ved vandet sidder den 78-årige Sokretis. Han har været inde i sin lejlighed for at se, hvor slemt ilden har haft fat.

- Jeg skyndte mig ned på havnen i går, da jeg så røgen. Der var jeg til klokken to i nat. Det var meget hårdt, siger den ældre mand.

Artiklen fortsætter under billedet:



Ekstra Bladet i Mati.

Løb for livet

I Athen møder Ekstra Bladet danske Lasse Birch. Han var en af de mange tusinde turister, der i nat blev evakueret i forbindelse med skovbranden.

Han oplevede ligesom de andre, at det gik meget hurtigt før branden havde bredt sig.

- Der kommer mere røg, og jeg kan ikke se ud. Der bliver mørkt inde på værelset, så meget røg er der i luften. Det bliver næsten, som om det er nat. Der er gået cirka ti minutter, fra vi stod udenfor og lugtede røg, til at jeg ikke kan se ud af vinduet, lyder det fra danskeren.

Han får pakket nogle enkelte ting, heriblandt et vådt håndklæde, inden brandalarmen går.

- Folk styrter rundt. Alt er kaos. Da jeg kommer ud er der ild i alle planter omkring mig. Jeg når bare at tænke ’hold kæft det gik hurtigt’, siger han.

- Gløderne flyver rundt i luften. Folk kommer skrigende imod mig, og de er forbrændte, så jeg søger ned mod havet.D

Lasse skynder sig af små stiger ned mod vandet. Undervejs hjælper han folk op, der falder og slår sig, men hans primære fokus er at komme i sikkerhed selv.

Artiklen fortsætter under billedet:



- Jeg tænker bare, at jeg skal trække vejret stille og roligt gennem mit våde håndklæde, mens jeg forbereder mit næste skridt. Foto: Philip Davali

Krigszone

Han kommer til at stå under en klippesatsning, gløderne lander på ham, men han slipper for brandsår.

- Rundt omkring skriger folk, hunde gør og børn græder. Der er brag i det fjerne fra ting, der eksploderer på grund af varmen. Det er en krigszone, siger han.

Lasse Birch når dog ikke at tænke, at han skal dø. Men han forbereder sig på, at folk rundt omkring ham kan falde om. Men ligeså hurtigt som røgen er kommet, så begynder han langsomt at kunne se mere.

- Jeg vender tilbage til hotellet, og vi bliver derefter evakueret. Vi bliver sejlet i mindre både over på et større skib, som sejler os videre. Der ved jeg, at jeg er safe, siger han.

Ilden er hurtigere end dig

Da Ekstra Bladet møder Lasse på et hotel i Athen, er han rolig. Det var han også undervejs på trods af, at det hele var kaos omkring ham.

- Jeg er nok meget rationel. Jeg tænkte hele tiden et skridt foran, for det bliver man nødt til. Men ilden er hurtigere end dig, og havde vi været fem kilometer inde i landet, så havde tingene nok set anderledes ud.

Ingen danskere er kommet alvorligt til skade, men en seksårig pige og en 59-årig kvinde har været indlagt i forbindelse med branden. De forventes begge at være udskrevet mandag aften.

Dette syn vågnede Grækerne op til tirsdag morgen. Advarsel! Voldsomme billeder. Video: AP

Flere personer er omkommet i deres biler, mens de forsøgte at flygte. Foto: Philip Davali