Marine Le Pen advarer mod at sende våben til Ukraine

Den franske nationalist og præsidentkandidat, Marine Le Pen, advarer på et pressemøde om at sende flere våben til Ukraine.

På pressemødet afslørede hun desuden sine planer for Frankrigs deltagelse i Nato og i EU, som indebærer nye tilnærmelser til Rusland, så snart en fredsaftale er i hus.

Det skriver flere medier - heriblandt ABC News.

Det er i forbindelse med det franske præsidentvalg, at Marine Le Pen onsdag holdt pressemøde. Her fremlagde hun dele af sin kommende udenrigspolitik, der skal komme i spil, hvis hun bliver valgt som Frankrigs næste præsident.

På pressemødet fortalte hun, at hun stadig støtter op om at hjælpe Ukraine på forsvarsfronten - blandt andet ved hjælp af efterretninger til Ukraine.

- Jeg er mere forbeholden over for direkte våbenleverancer. Hvorfor? Fordi ... grænsen er tynd mellem bistand og at blive medkriger, sagde Marine Le Pen på pressemødet.

Vil ud af Nato - og tættere på Rusland

Den kontroversielle præsidentkandidat fremlagde også planer for en fransk udmeldelse af Nato.

Hun opfordrede også til at gøre strategiske tilnærmelser til Putins Rusland, så snart en fredsaftale er kommet på plads. Sådan en aftale vil ifølge Le Pen være af stor interesse for Frankrig, Europa og USA - blandt andet for at stoppe en stærkere alliance mellem Rusland og Kina.