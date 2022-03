Mariupol nægter overgivelse: 'Det ser skidt ud'

Tæppebombede og uden mad, varme og strøm i ugevis.

De 300.000 mennesker, der er fanget i byen Mariupol, fik i går et russisk ultimatum:

Inden klokken 03 i nat dansk tid skulle de lægge deres våben og overgive sig. Men Rusland fortalte ikke, hvad der ville ske, hvis de nægtede.

Det har de gjort nu.

Vi har spurgt og millitærekspert og -forsker fra Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen, hvilke konsekvenser Mariupol har i vente, og hvorfor Rusland er så ivrige efter den lille havneby.

Vil bruge Mariupol som skræmmekampagne

- Vi kan forvente, det bliver værre. Rusland kan tage tungere våben og flere luftangreb i brug for at komme ind i byen, siger Anders Puck Nielsen.

Selvom muligheden for større og kraftigere våben kan lyde skræmmende, kalder millitæreksperten truslen for mærkelig.

- De HAR jo bombet byen sønder og sammen, så det er en mærkelig trussel om mere. Mere hvad? Der er ikke noget by tilbage.

Han mener, at byen er gået fra et strategisk valg til en symbolsk skræmmekampagne.

Mariupol blev beskrevet som en strategisk vigtig by for Rusland, fordi den ligger ved Det Azovske Hav i den pro-russiske Donetsk-region og var en vigtig industri- og handelsby.

- Det var en vigtig industri, men den har de også smadret helt.

Byen fungerer som stopklods for invasionen

Selvom Mariupol næsten er bombet væk, er det meningen, at Rusland vil gøre det klart for andre byer i Ukraine, at det ikke kan betale sig at yde modstand, lyder analysen.

- De er villige til at jævne byen med jorden for at bruge det som skræmmeeksempel. Andre byer i Ukraine skal vide, at det ikke betaler sig at yde modstand, forklarer Anders Puck Nielsen.

De russiske soldater i Ukraine er trætte og mangler motivation, for de havde ikke regnet med, at det ville tage så lang tid at overtage Mariupol - og resten af Ukraine.

- Byen er så vigtig lige nu, fordi de russiske styrker hurtigt skal videre. De ved, at der komme hjælp og forstærkninger til Ukraine inden for kort tid, og de skal nå at indtage flere byer inden.

- Hvis Rusland er villige til at smadre alt for at komme videre, er der så noget håb for byen?

- For ukrainerne gælder det om at holde fast, for det er ikke sikkert, russerne kan holde ud så længe, og mens soldaterne opholder sig der, står resten af Ukraine stærkere i kampen mod russerne.

- Men det ser skidt ud.