Mariupols borgmester håber at få 6000 ud gennem korridor onsdag

Ukraine og Rusland er enige om at oprette en flygtningekorridor, så civile kan forlade den krigshærgede havneby Mariupol. Det skriver den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtsjuk, på kommunikationstjenesten Telegram onsdag.

Civile i byen har ifølge den britiske avis The Guardian fået instrukser om at møde op klokken 14 (klokken 13 dansk tid), hvor en kolonne kører til Zaporizjzja.

– På grund af den meget vanskelige situation kan der ske ændringer i planen, skriver Veresjtsjuk.

Borgmesteren i Mariupol siger, at Ukraine håber at kunne evakuere 6000 mennesker fra havnebyen, som har været belejret siden begyndelsen af marts.

Der er stadig over civile 100.000 tilbage ifølge borgmester Vadym Bojtjenko. Han siger, at titusinder er blevet dræbt.

Rusland har givet de tilbageværende ukrainske styrker i byen en ny tidsfrist til at overgive sig onsdag eftermiddag klokken 14 (klokken 13 dansk tid). Tidligere tidsfrister er blevet ignoreret af de ukrainske enheder i Mariupol.

Mariupol har været under belejring siden begyndelsen af marts. Tidligt blev både el-, vand-, medicin- og fødevareforsyningen forstyrret eller helt ødelagt. Flere hundrede tusinde er flygtet fra byen, som er ødelagt af bombardementer.

De ukrainske soldater i Mariupol er koncentreret på byens gigantiske stålværk sammen med over 1000 civile.

- Vi er omringet. De bomber os med alt, hvad de har, sagde en ukrainsk soldat ved navn Gasim til The New York Times sent tirsdag.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i en videotale tirsdag aften, at de russiske styrker fortsætter med at angribe boligområder og dræbe civile, selv om de hævder, at de kun går efter militære mål.

– Den russiske hær skriver sig i denne krig ind i verdenshistorien som den mest barbariske og inhumane hær i verden, sagde Zelenskyj.

De russiske styrkers angreb over en bred front i den østlige del af Ukraine markerer en ny fase i krigen, hvor Moskva forsøger at vinde kontrol over hele den industritunge Donbas-region.