Mariupols soldater nægter overgivelse: Kæmper til det sidste

Den strategisk vigtige havneby Mariupol i det østlige Ukraine er ikke faldet. Og de tilbageværende ukrainske soldater, som forsvarer byen mod russiske styrker, vil 'kæmpe til det sidste'.

Det siger Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, søndag i et interview med den amerikanske tv-station ABC.

De ukrainske soldater tilbage i Mariupol fik natten til søndag klar besked fra Rusland. Deres liv ville blive skånet, hvis de overgav sig inden for en bestemt tidsfrist.

Tidsfrist udløbet

Nogen meldinger er gået på, at tidsfristen var klokken 05.00 søndag morgen, mens der også har været rapporteret om en tidsfrist klokken 12.00.

Begge tidsfrister er udløbet. Men der er søndag eftermiddag foreløbig ingen tegn på, at de har overgivet sig.

- Byen er stadig ikke faldet. Vores militære styrker, vores soldater, er der stadig. Så de vil kæmpe til det sidste, siger premierministeren.

De tilbageværende ukrainske soldater i Mariupol er på et gigantisk stålværk.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde lørdag, at hvis de bliver dræbt, så vil det sætte en stopper for alle forhandlinger med Rusland om fred.

Dronebilleder fra Mariupol viser de voldsomme ødelæggelser.

Fører ingen vegne

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere sagt, at forhandlingerne ikke fører nogen vegne.

Premierminister Sjmyhal siger søndag, at Ukraine stadig ønsker en diplomatisk løsning, hvis det er muligt.

- Hvis russerne ikke kan lide forhandlingerne, så kæmper vi til det sidste. Uden tvivl. Vi vil ikke overgive os.

- Vi vil ikke forlade vores land, vores familier, vores jord. Vi vil kæmpe til det sidste, siger han.

Mariupol er både symbolsk og strategisk vigtig for Rusland. Og så er byen sidste punkt på kystlinjen ved det Azovske Hav i Østukraine, hvor Ukraine stadig har magten.

Mariupol er en del af den omstridte Donbas-region i det østlige Ukraine.

Præsident Zelenskyj siger i et interview med det amerikanske medie CNN, at Ukraine nægter at opgive territorium i det østlige Ukraine for at afslutte krigen med Rusland.

Ukraines militær er klar til at bekæmpe Rusland i området, fortæller han.