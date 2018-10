Masseflugt fra tsunami-ramte fængsler: 1200 fanger på fri fod

Den indonesiske regering oplyser, at op mod 1200 indsatte er sluppet fri efter fredagens jordskælv og tsunami

1200 fanger er flygtet fra indonesiske fængsler efter en landet fredag blev ramt af en række jordskælv og en tsunami.

Den indonesiske regeringen oplyser, at de 1200 indsatte er undsluppet fra tre fængsler. De ligger alle i Sulawesi-regionen, der har været hårdest ramt.

Det skriver Channel News Asia.

- Jeg er sikker på, at de er flygtet, fordi de frygtede jordskælvet. Det har helt sikkert været et spørgsmål om liv eller død, siger Sri Puguh, der er talsperson for det indonesiske justitsministerium.

Det oplyses, at de mange fanger er flygtet fra to overfyldte fænglser i byen Palu og et andet i Dongala.

Fredag blev Indonesien ramt af flere kraftige jordskælv. Det fik myndighederne til at udsende en tsunami-advarsel. Den blev dog annulleret efter kort tid. Få timer senere blev landet ramt af en to meter høj tsunami-bølge.

De seneste meldinger går på, at dødstallet nu er steget til 832.

Artiklen forsætter under billedet...

Et redningshold undersøger et hotel, der er kollapset i byen Palu. Foto: AP

Brændte fængslet ned

Fængslet i Dongala blev ikke kun ramt af et jordskælv. Ukendte gerningsmænd satte ild til fængslet, hvilket resulterede i, at alle 343 indsatte flygtede.

Ifølge Jakarta Post, startede branden, da fængselsinspektøren nægtede at løslade fangerne. De krævede at blive løsladt for at kunne søge efter familiemedlemmer i jordskælvets ruiner.

- De fleste af de indsatte sad inde for korruption og narkohandel, fortalte Sri Puguh på pressemødet.

Fængslet havde også fem indsatte, der er dømt for terror-relaterede forbrydelser. De blev flyttet fra fængslet få dage forinden naturkatastrofen.

Uhyggelige billeder: Her rammer indonesisk døds-tsunami