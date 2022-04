Medie: 10 europæiske kunder bøjer sig for Putin

Mindst 10 europæiske købere har indvilget i at betale for russisk naturgas i rubler.

Det har de gjort ved at oprette konti i Gazprombank, som det er er krævet af den russiske regering.

Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Her siger en kilde tæt på Gazprom, at fire af kunderne allerede har foretaget betalinger i rubler.

Ingen lande eller gasimportører er nævnt ved navn.

Rusland har meddelt, at det lukker for gassen til Polen og Bulgarien, fordi de to lande ikke betale i rubler.

Polens klima- og miljøminister kommenterer på lukningen af russisk gas.

EU siger, at det kun har kontrakter på russisk gas i euro og dollar. De kalder det et forsøg på afpresning fra præsident Vladimir Putin.

Rusland ønsker med kravet om betaling i rubler at understøtte den russiske valuta, der er hårdt presse af de internationale sanktioner efter invasionen i Ukraine.

Kilden siger til Bloomberg, at det formentlig først bliver i anden halvdel af maj, at gassen til flere russiske kunder vil blive afbrudt. I fald de ikke vil betale med rubler.

