Medie: Alle spor fører til Ukraine

En række sprængstofeksperter vurderer nu på baggrund af nye tv-optagelser, at sabotagen af Nord Stream 2-gasledningen med stor sandsynlighed er udført med kun få kilo sprængstof

Sabotagen blev udført af gerningsmænd, der både før og efter angrebet befandt sig i Ukraine.

Sådan lyder den opsigtsvækkende melding nu fra den tyske avis Der Spiegel, der på baggrund af unavngivne kilder lørdag har vakt nyt liv i en af de centrale teorier om Nord Stream-sabotagen.

'Efterforskerne er sikre på, at sabotørerne var i Ukraine før og efter angrebet', skriver avisen blandt andet efter angiveligt at have talt med centrale kilder i sagen.

Videre lyder det:

'Også internationale efterforskere og agenter siger, at efterretningerne har peget i én retning: Mod Kiev'.

Det skal understreges, at artiklen er baseret på unavngivne kilder, og at der endnu ikke foreligger en officiel forklaring på, hvad der skete, da gasrørene blev ødelagt - eller hvem der stod bag.

Ekstra Bladet har tidligere lokaliseret lystyachten Andromeda, der er central i teorien om Ukraines indblanding. Foto: Per Rasmussen

Andromeda i centrum

Avisen gennemgår centrale dele af sagen og fremhæver blandt andet teorierne om sejlskibet Andromeda, hvor der angiveligt er fundet rester fra sprængstof, og som mistænkes for at blive brugt i sabotagen på gasledningerne ved Nord Stream 1 og 2.

I marts fandt Ekstra Bladet den mystiske båd på en forladt og gammel østtysk militærbase, som du kan se i videoen ved at klikke på linket.

Ekstra Bladet har ligeledes - i et samarbejde med TV 2, tyske RTL og franske Libération - tidligere indhentet nye videooptagelser af Nord Stream-sabotagen, der blandt andet indikerer, at sprængningen kan være foretaget med blot få kilo sprængstof.

I artiklen her kan du få overblik over de mange forskellige teorier om Nord Stream-sabotagen: Her er Nord Stream-teorierne

- Vi havde intet med det at gøre. Intet. Jeg har fra starten sagt; Vis os beviserne, sagde den ukrainske præsident til Ekstra Bladet så sent som mandag. Foto: Kenneth Meyer

Zelenskyj afviser

Ukraine har gentagne gange afvist at have noget med sabotagen at gøre.

Og så sent som i mandags sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at der ikke er nogen beviser, der peger på ukrainsk indblanding.

Hvad vil du sige til dem, der påstår, at Ukraine spillede en rolle i Nord Stream-sabotagen?

- Vi havde intet med det at gøre. Intet. Jeg har fra starten sagt; Vis os beviserne, lød det fra ukrainske præsident, der tilføjede:

- Det er sandheden.