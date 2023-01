Medie: CIA-direktør til hemmeligt møde i Ukraine

CIA-direktøren William Burns rejste i sidste uge på en hemmelig tur til Kiev i Ukraine, hvor han mødtes med den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskij.

Det skriver The Washington Post, som har oplysningen fra flere kilder, heriblandt en amerikansk embedsmand, der ikke er navngivet.

Mødet kommer på et tidspunkt, hvor krigen, som nærmer sig sin årsdag, spidser til.

Rusland har i den seneste tid affyret flere fatale missilangreb, samtidig med at de ønsker at opruste endnu mere.

William Burns besøgte eftersigende den ukrainske præsident for at tale om deres alliance. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Og Ukraine får i disse dage leveret våben fra flere vestlige lande. Senest meldte USA, at en sending var på vej.

Vil fortsat støtte dem

Den ukrainske præsident brugte angiveligt mødet på at undersøge, hvor længe Ukraine kunne regne med at have den amerikanske og vestlige opbakning, især i forhold til våbenleverancer.

William Burns skulle angiveligt have fortalt, at hjælpen til Ukraine lige nu er presserende, men at assistancen kan blive sværere at give i fremtiden, skriver The Washington Post.

Mødet skulle angiveligt have efterladt den ukrainske præsident med en forståelse af, at alliancen mellem USA og Ukraine var stærk.

Derudover skulle Ukraine også gerne kunne forvente økonomisk assistance indtil minimum juli som en del af det nødtilskud på 45 millioner dollars, som Biden-administrationen oprettede i december.

Eksplosionerne fortsætter i Kiev. Foto: Privatfoto

Putins storstilede plan

Og dette bakker den anonyme embedsmand op omkring i The Washington Post.

- Direktør Burns rejste til Kiev, hvor han mødtes med den ukrainske efterretningstjeneste og præsident Zelenskij, hvor de forstærkede vores fortsatte støtte til præsident Zelenskij og Ukraine i deres forsvar mod den russiske agression.

Ikke første møde

Det er ikke første gang, at William Burns og Volodomyr Zelenskij mødes.

I januar 2022 holdt de to nemlig et andet hemmeligt møde, hvor William Burns advarede Zelenskij om to ting: At russerne var ude efter at slå ham ihjel, og at de planlagde en invasion.

Det skulle vise sig at være nogle meget præcise advarsler, og det har skabt en stor respekt for William Burns hos præsident Zelenskij og resten af hans inderkreds.

William Burns ser desuden meget skeptisk på Ruslands vilje til at påbegynde fredsforhandlinger, hvilket også har påvirket hans og Zelenskijs relation positivt.

Sidste måned fortalte han til den amerikanske kanal PBS at 'Rusland ikke var seriøse omkring forhandlingerne'.

- De fleste konflikter ender i forhandlinger, men det kræver en seriøsitet fra Rusland, som jeg ikke tror, vi får at se i dette tilfælde. Det er i hvert fald ikke vores vurdering, at russerne er seriøse omkring reelle forhandlinger, udtalte han.

