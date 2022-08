Medie: Flere lærere bevæbnes i USA

Flere lærere får nu våbentræning for at imødegå de mange skoleskyderier, skriver New York Times. Over halvdelen af amerikanerne støtter muligheden for at bevæbne lærere

De amerikanske skolelærere er ved at gøre sig klar til det nye skoleår. Men hos nogle af dem bliver forberedelsestiden ikke ikke kun brugt på engelsk, matematik og andet pensum.

Ifølge New York Times er der nemlig flere lærere, der bærer våben på skolerne end tidligere.

Udviklingen kommer i kølvandet på de sidste års mange masse- og skoleskyderier i USA. I slutningen af maj døde 19 børn og to lærere ved et skoleskyderi i byen Uvalde i Texas. Det dødeligste skoleskyderi i over et årti. Siden da er debatten om bevæbnede lærere blusset op igen.

En lærer i en femte klasse deltager i en øvelse om at forsvare sig selv og eleverne ved et eventuelt skoleskyderi. Foto: Rick Bowmer/Ritzau Scanpix

I de sidste par måneder er der kommet flere republikanske lovforslag, som skal gøre det lettere at bevæbne lærere i de amerikanske skoler. I Ohio har de vedtaget en kontroversiel lov, som kun kræver 24 timers træning, inden en lærer kan tage en pistol med i klasseværelset.

Annonce:

- Det er helt skandaløst, udtaler Michael Weinmann, talsmand for den største sammenslutning af politiansatte i Ohio til New York Times.

Til sammenligning skal betjente gennemgå minimum 700 timers træning, mens politibetjente, der skal vogte skoler, gennemgår yderligere 40 timers ekstra træning.

- Republikanernes grundlæggende argument er, at det, som stopper en gal mand med et våben, er en god mand med et våben. Det kan man se ved, at de i højere grad prøver at få bevæbnet lærerne, udtaler Anders Agner, chefredaktør på USA-mediet Kongressen.com til Ekstra Bladet.

To skolelærere øver sig i at fravriste en riffel fra en angribende person. Øvelsen er en del af et træningsforløb, der skal imødegå et eventuelt skoleskyderi på deres skole. Foto: George Frey/ Getty Images

Lovligt i 29 stater

29 amerikanske delstater har allerede mulighed for at bevæbne lærer eller andre ansatte på skolen. Men få steder i landet er der rent faktisk bevæbnede lærere. Ofte er det øde, afsidesliggende steder i for eksempel Texas, som har valgt at give matematiklæreren et håndvåben.

Annonce:

Delstaten har et specifikt program, som træner lærere, pedeller og skoleinspektører i at bære våben og forsvare sig mod et eventuel skoleskyderi. Men det er stadig et fåtal, som har tilmeldt sig.

Tirsdag blev der offentliggjort overvågningsoptagelser inde fra skolen i Uvalde fra den skæbnesvangre dag, hvor 19 børn og 2 voksne mistede livet i et skoleskyderi. I videoen ser man, at der går over en time, før politiet stopper gerningsmanden, og det møder kritik hos byens indbyggere Efter skoleskyderiet i Uvalde, Texas var der stor kritik af politiets ageren

Mange skoler over hele USA har derimod en eller flere bevæbnede vagter eller en decideret politi-enhed, som er udstationeret på skolen.

Men ifølge New York Times er der altså sket en stigning i bevæbnede lærere. Avisen har fulgt et af de mange træningsforløb for lærere, der bliver trænet i et angreb på skolen. Den slags kursus kan man finde i mange delstater.

Lærere gennemgår blandt andet skydetræning, men også rollespil, hvor de inde i et klasselokale skal reagere, skyde og simulere, at de dræber en skoleskyder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En skolelærer i Florida undervises i at afvæbne en bevæbnet person. Foto: Joshua Boucher/ Ritzau Scanpix

Annonce:

A good guy with a gun

Ifølge en meningsmåling fra The Economist bakker 51 procent af amerikanerne op om muligheden for, at lærere kan bære våben i skolerne. Det er de republikanske politikere i delstaterne, som fremsætter lovforslagene om at bevæbne lærere.

Dermed virker deres strategi som et ekko af et kendt citat i den amerikanske våbendebat:

- The only thing that stops a bad guy with a gun, is a good guy with a gun, udtalte Wayne LaPierre, leder af den magtfulde våben lobbyorganisation NRA.

Udtalelsen faldt kort efter skoleskyderiet på Sandy Hook i 2012, hvor 20 børn og seks ansatte mistede livet. Det mest dødelige skoleskyderi i USA's historie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

To skolelærere øver sig på hinanden i 2019. Formålet er, at lære at fravriste et håndvåben fra en angribende person i et eventuelt skoleskyderi. Foto: George Frey/Getty Images

Men de amerikanske skolelærere virker ikke til at være helt solgt på ideen om at skulle bevæbnes.

En undersøgelse fra 2019 viser, at 93,5 procent af de amerikanske lærere er imod at gå med våben. Kort tid efter skoleskyderiet i Uvalde svarede 76 procent af de texanske skolelærere, at de ikke vil bevæbnes.

Annonce:

- Min første tanke var, at det ikke var det, som jeg skrev under på. Jeg blev skolebibliotekar for at uddanne unge hjerner, ikke for at bære en pistol, udtalte Jenna Whitesell, skolebibliotekar i South Carolina til VOA i starten af sommeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lederen af et kursusforløb for lærere i Florida viser et kampsport-trick. Lærerne gennemgik et undervisningsforløb der skal forberede dem til et kommende skoleskyderi. Foto: Joshua Boucher/Ritzau Scanpix

Demokraterne er stærkt imod at bevæbne lærerne. De ønsker i stedet at begrænse amerikanernes mulighed for at bære våben. Færre våben i omløb vil give færre masseskyderier, mener de fleste demokratiske politikere.

- Der kommer jo en politisk diskussion, hver eneste gang der sker et skole- eller masse-skyderi. Bagefter diskuterer man, om man skal stramme eller lempe lovgivningen. Hvis man strammer, kommer der færre våben, hvilket demokraterne bakker op.

- Hvis man derimod lemper, bliver det nemmere at bevæbne sig. I republikanernes optik betyder det, at den enkelte har nemmere ved at forsvare sig mod en masseskyder, udtaler Anders Agner, chefredaktør for Kongressen.com til Ekstra Bladet.

I slutningen af juni underskrev præsident Joe Biden den mest vidtrækkende lovgivning mod våbenbrug i flere årtier.