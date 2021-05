Medie: Flere lig fundet i hellig flod

I den hellige flod Ganges, der løber i Indien og Bangladesh, har man fundet flere lig.

Det skriver Indiens største nyhedsbureau PTI, ifølge Indian Express og Indian Tribune.

Nyhedsbureauet beretter, at ligene er coronaofre og er i forrådnelse. De er blevet fundet i det indiske Bihar-distrikt, der grænser mod Nepal i nord.

- Indtil videre har vi opsamlet 15 lig. Ingen af de afdøde formodes af at have hjemme i distriktet, lyder det fra repræsentant fra de lokale myndigheder Ashok Kumar til PTI.

Forskellige meldinger

Mens nyhedsbureauet PTI skriver, at de afdøde 'bukkede under for covid-19', er Ashok Kumar mere forbeholden.

- Vi kan ikke bekræfte, at de afdøde har været positive med covid-19, siger han.

Ifølge PTI er borgerne i området oprørte over, at priserne for at få kremeret en afdød er steget voldsomt.

- Samtidig er der mangel på træ og andre materialer, som vi har brug for kunne udføre en kremation. Så mange efterladte er tvunget til at nedsænke de afdøde i floden, lyder det fra en borger i området ifølge PTI.

Luftfoto fra en lokation langs Ganges, hvor coronaofre bliver kremeret. Foto: Archana Thiyagarajan/Ritzau Scanpix

'Kolde føddder'

Derudover har de lokale en mistanke om, at myndighederne dumper ligene i floden.

- Myndighederne får kolde fødder af frygt for selv at blive smittet. Derfor dumper de ligene i floden og flygter, siger en anden borger i området til PTI.

Det seneste døgn er der registreret 366.000 coronatilfælde i Indien. I alt har næsten 250.000 med coronavirus mistet livet i landet.