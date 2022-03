Medie: Hans opkald fik aktiveret hele Europa

En stribe EU-lande har sendt våben til Ukraine. Ifølge Reuters var et opkald fra Ukraines præsident med til at skubbe til beslutningen

Den russiske invasion af Ukraine har på mange måder rykket EU tættere sammen, og unionen har også på kort tid foretaget flere skridt, som ikke tidligere er set i historien.

Et af dem er beslutningen fra flere medlemslande om at sende militært udstyr til Ukraine for inddirekte at bistå dem i kampen mod Rusland.

Ifølge Reuters var det et opkald fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, der var med til at sætte den storstilede plan i søen.

Således har mediet talt med flere højtstående embedsmænd i EU, som har fortalt om forløbet, der førte til, at EU traf beslutningen om at hjælpe den hårdt prøvede ukrainske befolkning.

Regeringen kunne ikke finde våben til at sende til Ukraine 24. februar, men tre dage efter sendte vi 2700 missiler derned

Liste over udstyr

26. februar talte Zelenskyj i telefon med EU-præsident Charles Michel, og her gav han en opdatering om Ruslands fremrykning i landet, som var blevet indledt to dage før.

Mens præsidenten var stolt af sit folks kamp, udtrykte han samtidig bekymring over landets mangel på militært udstyr, og han bønfaldt derfor EU om hjælp og spurgte, om Charles Michel kunne stå for at koordinere en fælles indsats fra EU.

Ifølge Reuters' kilder skulle Charles Michel efterfølgende have bedt om en liste over udstyr, som Ukraine manglede, hvorefter han kontaktede Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, og spurgte, om landet kunne stå for at være samlingssted for udstyret.

Endelig lavede Charles Michels hold efterfølgende en plan for finanseringen af udstyret til en værdi af over tre milliarder danske kroner, inden han delte Ukraines 'ønskeliste' med EU's medlemslande.

Den belgiske EU-præsident, Charles Michel, taler her til Europa-Parlamentet i en debat om EU's håndtering af krigen i Ukraine. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Ankom i weekenden

Reuters' kilder har ikke ønsket at dele indholdet af Ukraines liste, hvorfor det er uvist, hvad Ukraine bad om, og om de har fået deres ønsker opfyldt.

Allerede i weekenden ankom de første våben til Ukraine, og mandag eftermiddag ankom de sidste våben fra det danske bidrag. Det danske bidrag består blandt andet af 2700 panserværnsvåben.

Andre lande har bidraget med blandt andet jord-til-luft-missiler og tunge maskingeværer.

Ingen EU- eller Nato-lande deltager aktivt i krigen mod Rusland med eget personel. Rusland kaldte mandag EU's våben-bidrag for 'en ekstremt farlig og destabiliserende faktor'.

Ud over Volodymyr Zelenskyjs ønske om at få våben fra EU har han også ønsket, at EU hurtigst muligt optager Ukraine som medlem. Det er dog foreløbigt ikke blevet imødekommet.

