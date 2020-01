Medie: Havde ham på kornet - men de nægtede

Ifølge den israelske journalist Yossi Melman har USA tidligere haft muligheden for at dræbe Qassem Soleimani, men hverken Obama eller Bush trykkede på knappen

I januar 2008 sad den israelske efterretningstjeneste klar.

Qassem Soleimani var på kornet i et hus i Damaskus, og Mossads leder, Meir Dagan, ventede bare på en ting. Et ja fra Det Hvide Hus.

Men det kom aldrig. George Bush nægtede at give sit 'go', og så endte det med, at den iranske generals leders liv blev skånet.

Kun den højtstående Hizbollah-leder Imad Mughniyeh, som Soleimani var mødtes med, blev senere snigmyrdet. Begge mænd var på Israels dødsliste og mistænkt for at stå bag adskillige angrebet rettet mod Israel.

Barack Obama og George W. Bush sammen i Tanzania i 2013. Foto: AP

Ifølge den israelske efterretningskorrespondent Yossi Melman, der arbejder for den israelske avis Haaretz, er det ikke første gang, at USA har haft mulighed for at dræbe Qassem Soleimani.

Ifølge avisen har både Barack Obama og George W. Bush fået flere chancer for at trykke på aftrækkeren, men svaret var klar fra dem begge. Nej tak.

Rent faktisk blev Qassem Soleimani anset for at være en allieret i kampen mod Islamisk Stat i løbet af Barack Obamas præsidentperiode og de to første år af Donald Trumps.

Men det ændrede sig hurtigt.

Manden bag artiklen er den anerkendte israelske journalist og forfatter Yossi Melman, der er kendt for at have et indgående kendskab til den israelske efterretningstjeneste.

Ambassade-ballade

Ifølge New York TImes startede ballade for alvor nytårsaftensdag, da vrede demonstranter stormede den amerikanske ambassade i Irak, og de forsøgte endda at trænge ind. Ambassadens personale, herunder ambassadøren, blev evakueret, og amerikanske flag blev brændt.

Foto: Ritzau Scanpix

Det var ikke kønt. Heller ikke i Donald Trumps øjne.

Ifølge New York Times' kilder blev præsidenten så edderspændt rasende, at han vendte tilbage til Pentagon. Nu skulle Qassem Soleimani dø, som de havde foreslået et par dage før.

Det perfekte tidspunkt

I de efterfølgende dage arbejdede amerikanerne på at finde et tidspunkt, hvor de kunne ramme den iranske general.

De fandt et perfekt tidspunkt fredag, hvor han landede i Iraks hovedstad, Bagdad. Angrebet ville dog blive aflyst, hvis Qassem Soleimani mødtes med repræsentanter fra den irakiske regering, da de er allierede med USA.

Men meldingen kom. Qassem Soleimani var kun sammen med sine egne folk og en leder fra en irakisk milits, der støtter Iran, og så trykkede amerikanerne på knappen.

