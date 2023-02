Medie: Målsøgende missil dræber amerikaner i Ukraine

Den har ingen større strategisk værdi, og soldater i tusindtal mister livet i, hvad er blevet døbt 'kødhakkeren'. Alligevel fortsætter de voldsomme kampe om at vinde byen Bakhmut ved frontlinjen i øst. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og dækker krigen, forklarer her hvorfor

Der kan være tale om 'potentielle krigsforbrydelser', hvis civile og redningsfolk har været direkte mål for et russisk angreb, siger en ekspert til The New York Times

En amerikansk mand, der i januar rejste til Ukraine for at evakuere civile fra fronten, blev i begyndelsen af februar dræbt i byen Bakhmut.

Det kunne hans hustru, Alex Potter, meddele i et længere opslag på Instagram 3. februar.

Nu kan avisen The New York Times på baggrund af vidneudsagn og videooptagelser, der viser angrebet, afsløre, at Pete Reed med al sandsynlighed blev slået ihjel af et målsøgende russisk missil.

Hustru i chok

I sit Instagram-opslag, der er offentligt, fortalte Alex Potter om 'chokket' over ægtemandens død.

Her skrev hun, at 34-årige Pete Reed blev dræbt, mens han var i færd med at evakuere sårede civile fra Bakhmut, hvor der længe har været hårde kampe:

'Han døde, mens han gjorde det, han var bedst til, det der gav ham liv, og det han elskede', skrev hun.

Rusland anklages for at sende 6000 børn på genopdragelseslejr

Annonce:

Pete Reed havde kun været i Ukraine i få uger, da han mistede livet.

Han var dog langtfra uvant i krigszoner.

Reed, der oprindeligt var fra New Jersey, havde tidligere været udsendt til Afghanistan ad to omgange, ligesom han rejste til Irak i 2015 for at hjælpe civile. Det skriver The Guardian.

I alt blev tre biler med frivillige ramt under angrebet. Heraf blev fem personer kvæstet, skriver The Guardian.

Med andre ord var han og den øvrige gruppe af frivillige angiveligt et direkte mål for russerne.

Kan være krigsforbrydelser

En frivillig, der befandt sig i nærheden, da angrebet fandt sted, bekræfter overfor The Times, at der ikke var ukrainske soldater tæt på gruppen, og at mindst et af køretøjerne var tydeligt markeret som en ambulance.

Det bakkes op af et billede offentliggjort i avisen The Wall Street Journal. Her ses en hvid ambulance med et rødt kryds parkeret tæt på gruppen af frivillige.

Annonce:

Hvis civile og redningsfolk har været direkte mål for angrebet, kan der være tale om 'potentielle krigsforbrydelser'. Det udtaler ekspert i krigsforbrydelser Marc Garlasco over for The New York Times.