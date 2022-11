Medie: Massegrav ved Mariupol er udvidet med 1500 nye grave

Der er blevet gravet over 1500 nye grave ved et massegravsted nær den ukrainske by Mariupol.

Det viser en analyse af nye satellitfotos, som er blevet foretaget for det britiske medie BBC.

Massegraven, som ligger nordvest for den ukrainske havneby, er en stor mark med grave, som ifølge ukrainske embedsmænd og øjenvidner indeholder tusindvis af lig.

Mariupol ligger tæt på grænsen til Rusland, og byen var et vigtigt strategisk mål for russerne ved deres invasion af nabolandet.

Fra begyndelsen af krigen 24. februar er byen blevet næsten uophørligt bombet fra luften og af landstyrker.

Da russerne rykkede ind i Mariupol i maj, var tusindvis af civile blevet dræbt af deres bomber, og en stor del af byen var ødelagt.

Nylige satellitfotos fra det teknologiske selskab Maxar viser, at tre steder med massegrave nær Mariupol løbende er blevet udvidet. Det gælder massegrave ved Staryj Krym, Manhusj og Vynohradne.

Massegravene er blevet stadig større siden foråret.

Center for Information Resilience (CIR), som arbejder for at bekæmpe misinformation og afdække krænkelser af menneskerettighederne, har analyseret satellitfotos af Staryj Krym for BBC.

CIR konkluderer, at der er kommet omkring 1500 nye grave på stedet siden juni.

Det anslås, at der er gravet over 4600 grave siden 24. februar. Men det bliver understreget, at det ikke kan siges, hvor mange mennesker der er begravet på stedet.

I den ukrainske regering menes det, at mindst 25.000 mennesker blev dræbt under kampene i Mariupol. Mellem 5000 og 7000 af dem døde under murbrokkerne fra deres udbombede hjem.

Øjenvidner i Mariupol siger til BBC, at de har set de russiske myndigheder i byen fjerne lig fra ødelagte bygninger og køre dem væk for at få dem begravet.

Andre har fortalt til BBC, at de besøgte lighuse i sommer i Mariupol i forsøg på at finde deres pårørende. De måtte lede i store bunker af lig, som lå på jorden uden at blive nedkølet.

- Folk skal have besked om, hvad der er sket her, så det aldrig kan ske igen, siger en kvinde ved navn Tatyana til BBC.