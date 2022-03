Medie: Milliard-yacht beslaglagt

En yacht, der er vurderet til at være næsten fire milliarder kroner værd, er blevet beslaglagt af tyske myndigheder.

Det skriver det amerikanske medie Forbes, der har oplysningerne fra tre uafhængige kilder.

Luksus-yachten, der har navnet Dilbar, tilhører den russiske milliardær Alisher Usmanov, som er blandt den kreds af russiske oligarker, der er mål for EU's sanktioner, der blev indført mandag.

Den gigantiske yacht har ifølge Forbes befundet sig i Hamborg siden oktober for at blive ombygget, og det er her, de tyske myndigheder skal have beslaglagt skibet.

Således har de medarbejdere, der var i gang med at arbejde på båden, ikke mødt på arbejde onsdag for at arbejde videre på båden.

Nummer 99 i verden

Usmanov købte yachten i 2016 fra det tyske firma Lürssen, som brugte 52 måneder på at bygge skibet præcis, som milliardæren ønskede det, men nu er et af hans kæreste ejer altså tilsyneladende ikke længere under hans kontrol.

Ifølge Forbes' liste over verdens rigeste mennesker, er 68-årige Alisher Usmanov den 99. rigeste person i verden. Han har især tjent penge på jernmalm og stålgiganten Metalloinvest, og så var han en af de første større investorer i Facebook.

Alisher Usmanov er blandt verdens 100 rigeste. Han er blandt de russere, der er mål for europæiske sanktioner i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine. Arkivfoto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

Han har tidligere haft aktier i den engelske Premier League-klub Arsenal, og indtil for nylig havde han via firmaerne USM Holdings og MegaFon sponsorater i Everton, men sidstnævnte oplyste onsdag, at de annullerede aftalerne i lyset af Ruslands angreb på Ukraine.

