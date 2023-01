Medie: Putin planlægger ny offensiv

Da Vladimir Putin 24. februar 2022 invaderede Ukraine, regnede han næppe med, at krigen stadig ville være i gang et år efter.

Men det ser unægteligt ud til, at det bliver en realitet.

Invasionen har langt fra været en succes set med russiske briller, og derfor planlægger Putin nu en ny offensiv.

Det skriver mediet Bloomberg, der henviser til kilder i Kreml. De skriver, at Rusland vil slå tilbage efter en stribe af nederlag på slagmarken.

Ruslands 70-årige præsident mener nemlig stadig, han kan vinde krigen.

Meldingen om en ny offensiv bakkes op af Institute for the Study of War (IWS), der hver dag laver analyser fra krigen.

Ifølge dem er det usandsynligt, at russerne vil angribe fra Belarus. I stedet vil det formentlig ske i den østlige del af Ukraine - nærmere bestemt ukrainske områder i Luhansk-provinsen.

Ligeledes skriver de, at de seneste angreb i Zaporizjzja-regionen kan være en afledningsmanøvre for at få ukrainerne til at flytte styrkerne, så de får det bedst mulige udgangspunkt for en offensiv i Luhansk.

Hvis offensiven lykkes, kan den ifølge ISW fortsætte i Kharkiv-regionen i den nordøstlige og nordlige del af Donetsk.