Medie: Putin trækker sine fly ud af Krim

En hemmelig Nato-rapport viser, at Vladimir Putin og Rusland trækker alle deres kampfly ud af Krim-halvøen.

Det skriver Business Insider, der har set rapporten.

Ifølge mediet skulle tilbagetrækningen ske efter en række eksplosioner nær russiske militær-poster i området.

Rusland skulle allerede have flyttet 10 fly - seks SU-35S og fire MiG-31BM - ud, og ifølge rapporten, der er dateret 22. august, vil de fortsætte, indtil de ikke længere har fly på Krim.

Fire russiske MiG-31BM skulle allerede være flyttet væk fra Krim. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Vil undgå angreb

'Rusland har fjernet 10 kampfly fra Krim til andre baser i Rusland - formodentligt for at undgå flere tab fra ukrainske angreb,' står der ifølge mediet i rapporten.

Den hemmelige Nato-rapport henviser til en række angreb på Krim, som ifølge Rusland er begået af ukrainske sabotører. Ukraine har dog ikke selv taget ansvaret for angrebene.

I angrebene har Rusland mistet ni kampfly på deres base på Krim.

Mere besværligt

Rapporten berører også, at det bliver vanskeligere for Rusland at holde kontrol over luften, når de flytter deres fly længere væk.

Belbek lufthavn nær Sevastopol på Krim er nemlig russernes primære lufthavn, der leverer luftstøtte over Krim og i det sydlige Ukraine.

Ifølge rapporten vil de sandsynligvis være utilstrækkeligt for de allerede flyttede fly at levere det samme niveau af luftstøtte.