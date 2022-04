Medie: Putins 'dukkemester' smidt i husarrest

Den tidligere Kreml-leder Vladislav Surkov har, ifølge mediet Foreign Policy, to billeder på sit skrivebord.

Et af den afdøde rapper Tupac Shakur. Et af Vladimir Putin.

Trods den billedlige loyalitet, så er den tidligere ansvarlige for Ruslands forhold til Ukraine blevet sat i husarrest af magtfulde Putin, melder den russiske oppositionspolitiker Ilya Ponomarjov.

Han var i 2014 var det eneste medlem af dumaen, der stemte imod annekteringen af Krim.

Kendt for sin strategi

Surkov har spillet en stor rolle i Vladimir Putins Rusland.

Således beskrives han som en af hovedarkitekterne bag Putins linje i Rusland de sidste 20 år, skriver Dagbladet, som har talt med Tor Bukkvoll fra Forsvarets Forskningsinstitut i Norge.

- Surkov har haft flere roller i Kreml, men først og fremmest bliver han betragtet som hoved-ideologen bag putinismen. Han har været en fremtrædende ideologisk forsvarer af den politiske udvikling under Putin, siger Tor Bukkvoll til mediet.

Havde en rolle i Ukraine

Den norske forsvarsekspert mener, at husarresten kan hænge sammen med Surkovs tidligere rolle i udformningen af Ruslands politik over for Ukraine.

Surkov havde ansvaret for Ruslands forhold til Ukraine indtil 2020, hvor Vladimir Putin fyrede ham.

Bukkvoll understreger overfor Dagbladet, at den russiske beslutningstagning omkring udbryderrepublikkerne Luhansk og Donetsk har været præget af intern uenighed i Kreml.

- Det kan blandt se ud som, at FSB (sikkerhedstjenesten i Rusland, red) og forsvaret har kørt ret selvstændige linjer. Så Surkov havde nok ikke monopol, men han havde ansvaret på papiret, siger Bukkvoll.

Han henviser til den tidligere chef for FSB, Sergei Beseda, som ifølge en anerkendt russisk graverjournalist er blevet anholdt og varetægtsfængslet.

- Hvis den information er korrekt, indikerer den blot en kampagne mod dem, der har kontrolleret politikken over for Donbas siden 2014 og fejlet.

Tor Bukkvoll ser visse lighedstegn mellem fyrede Beseda og Surkov, og det indikerer en 'udrensning af dem, der har begået fejl de sidste otte år'

- De havde et dobbelt ansvar, både for at gøre Ukraine og andre lande så pro-russiske som muligt, og for at overvåge, hvor pro-russiske landene var.

- Dermed var de sat til at måle effekten af deres egen politik, og det er ikke specielt klogt, siger han.

Putins talsmand Dmitrij Peskov sagde, ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax, på et pressemøde den 13. april, at han 'ingen information havde' om, at Surkov er blevet sat i husarrest.