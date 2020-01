Medie: Raketangreb tæt på amerikansk militærbase

To raketter har ramt en luftbase i Irak, hvor amerikanske soldater er udstationeret

En katjusja-raket har ramt i den såkaldte Grønne Zone i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor blandt andet USA's ambassade ligger.

Ingen er kommet til skade, oplyser to politikilder til nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig siger sikkerhedskilder, at to raketter af samme type har ramt den militære luftbase al-Balad, hvor der også er amerikanske soldater. Heller ikke her er der meldinger om dræbte eller tilskadekomne.

Situationen er spændt efter drabet på den iranske general Qassem Soleimani i Bagdad fredag.

