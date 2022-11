Medie: Rusland forventer 100.000 nye døde til sommer

De russiske myndigheder forventer, at 100.000 soldater - af de nyligt mobiliserede - er døde til sommer, skriver et russisk uafhængigt medie

Mange af de nyligt mobiliserede russiske soldater kommer til fronten i Ukraine helt uden træning, og de russiske myndigheder forventer derfor at lide store tabt blandt de unge mænd.

Helt præcist forventer de, at omkring 100.000 af de nyligt mobiliserede er døde i krigen til sommer.

Det skriver det uafhængige russiske medie Vazhnyye Istorii, der har talt med to uafhængige og anonyme kilder i Rusland. Den ene kilde skulle være tæt på den russiske generalstab og den anden i den russiske efterretningstjeneste FSB.

Sender bare nogle nye

Det høje forventede dødstal er dog på ingen måde noget, der bekymrer de russiske myndigheder.

Det er nemlig ikke russiske menneskeliv, der skal stoppe Vladimir Putin fra at føre sin krig, lader kilderne sig forstå.

- I foråret næste år kan tabet af dræbte og sårede være omkring 100.000. Men dette skræmmer ikke nogen, skulle FSB-kilden have sagt til mediet.

Faktisk er russerne så lidt skræmte, at de er klar til at sende nye, unge mænd til fronten.

- De vil blive erstattet af værnepligtige, siger han ifølge mediet.

Ukrainske soldater sender artilleri mod de russiske positioner. Foto: Anatolii Stepanov/Ritzau Scanpix

120.000 nye soldater

De to kilder skulle også være enige om, at Vladimir Putin skulle være klar til at være i krig i flere år for at opnå sit endelige mål om at indtage Kiyv.

Som led i den plan skal der derfor uddannes et hav af nye soldater, efter russerne har lidt nogle store tab - senest i Kherson.

Ifølge kilden tæt på generalstaben planlægger det russiske forsvarsministerium at uddanne 120.000 nye værnepligtige, som kan blive sendt direkte til Ukraine for at gå i krig og erstatte de 100.000, man forventer døde inden sommerens slutning.

Sikre og forsegle fronten

Første skridt er dog ifølge de to kilder, at fronterne skal forsegles og sikres af nye soldater.

Den ene kilder fortæller til mediet, at der på grund af mangel på soldater skulle der flere gange ikke have været en eneste soldat i anden forsvarslinje.

- Nogle steder var der tomt med op til 20 kilometers mellemrum. Nu bliver disse pladser fyldt med mobiliserede mennesker, siger han til det russiske medie.

Netop på grund de mange kommende soldater, der skal sendes i krig, vil Putin ikke annullere dekretet om en delvis mobiliseringen.