Medie: Rusland og Iran i vild våbenhandel

Erobrede vestlige våben og en milliard kroner var angiveligt prisen for 'kamikaze-dronerne', som Rusland har ladet regne ned over Ukraine. Flere våben kan være på vej, skriver Sky News

Det er en spektakulær byttehandel, der har sendt iranske 'kamikaze-droner' i hænderne på Rusland og spreder død og ødelæggelse i Ukraine.

Det skriver Sky News på baggrund af anonyme kilder med kendskab til sagen.

Konkret skulle våben fra en erobret vestlig våbenleverance og en milliard kroner være givet fra Rusland i bytte for dronerne, der både har kostet menneskeliv og store ødelæggelser. Byttehandlen skulle være foregået 20. august.

Kilden har delt satellitbilleder med mediet, som viser to russiske transportfly i Mehrabad-lufthavnen i Teheran. Inden for fem timer og 43 minutter når flyene at lande, rotere og lette igen, viser billederne - og det er angiveligt her, overdragelsen har fundet sted.

Skaderne efter et angreb, hvor ukrainske myndigheder mener, at de iranske droner blev brugt. Foto: Ritzau Scanpix

Det forlyder at det er britiske anti-panservåben, de såkaldte 'Stinger'-missiler, og amerikanske 'Javelin' anti-panservåben, der nu er på iranske hænder.

Kilden påstår samtidig, at Iran og Rusland skulle være blevet enige om yderligere leverancer af dronerne til en værdi af omkring 1,5 milliard kroner.

Omvendt ingeniør-kunst

Sky News' kilder udtaler, at iranernes interesse i vestlige våben skyldes, at de vil undersøge måden, de er bygget på, for selv at kunne bygge lignende våben - også kaldet 'omvendt konstruktion'.

- Vi har set, at iranerne har bevist, at de har et effektivt system til at lave omvendt konstruktion, som vi har oplevet med de genskabte droner, de erobrede i 2011, udtaler kilden.

'Kamikaze-dronerne' - ved navn Shahed-136 - skulle angiveligt selv være en kopi af lignende amerikanske droner, som de i netop 2011 fik fat på.

Her ses resterne af, hvad ukrainske myndigheder mener er en af de iranske droner. Foto: Ritzau Scanpix

En stor trussel

Iran har ellers tidligere nægtet at have leveret våbnene til Rusland - men erkendte siden, at de skulle have givet et begrænset antal til Rusland måneder inden, de angreb Ukraine.

Nyhedsbureauet Reuters citerer dog iranske embedsmænd for, at handlerne skulle være foregået - ligesom der også kan være ballistiske missiler på vej.

- Hvis Iran ikke havde leveret Shahed-dronerne, ville de russiske angreb mod ukrainsk elektrisk infrastruktur og vand være langt mindre effektive, lyder det fra Justin Bronk, seniorforsker ved den forsvarspolitiske tænketank Royal United Services Institute.

Meldingerne om, at endnu mere sofistikerede våben - som eksempelvis ballistiske missiler - skulle være på vej, er ifølge Ukraines ambassadør i Storbritannien en 'stor, stor trussel'.

- Hvis de (iranske ballistiske missiler) kommer i et stort antal, er vi i store problemer, fortæller ambassadøren.

