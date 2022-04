Medie: Russere holdt 130 fanget i fire uger i lille kælderrum

130 boere nær den ukrainske by Tjernihiv måtte ifølge BBC stå og sove i en måned under ubeskrivelige forhold

Da de russiske soldater rykkede ind i hans landsby, blev den 60-årige Mykola Klimtjuk sammen med børn, kvinder og mænd tvunget ud af deres hjem og ført over i den lokale skoles kælder.

Her blev 130 mennesker holdt i fangenskab under ubeskrivelige forhold i fire uger i et rum på 65 kvadratmeter. Det rapporterer BBC.

Nu, hvor de russiske soldater er rykket videre, viser Mykola det beskidte, stinkende rum frem for journalister. Nogle madrasser, klæder, sko og bøger ligger spredt rundt på gulvet. På den hvide, fugtige mur er der med en rød blyant opridset en form for kalender, hvor fangerne har kunnet tælle dagene.

De sad klemt sammen i kælderrummet i landsbyen Jahidne fra den 5. marts til den 2. april.

Byen ligger 140 kilometer nordvest for Kyiv - tæt på byen Tjernihiv.

- Denne halve meter var mit sted. Jeg måtte stå op og sove, siger Mykola og fremviser et sted ved endevæggen.

Han begynder at græde, da han fortæller, at han måtte binde sig selv fast med et halstørklæde for ikke at miste balancen.

- Jeg tilbragte 25 nætter på denne måde, siger han.

Mykola gør det klart, at han ikke kunne bevæge sig, fordi han derved ville komme til at træde på andre fanger - deriblandt babyer. De yngste var to uger gamle.

Den 15-årige Anastasiia, som sad fanget i Jahidne-kælderen sammen med sin far og farmor, siger, at man måtte stå op hele tiden.

- Vi stod op og sov, men vi sov overhovedet ikke. Det var umuligt. Så mange var vi, og der slog granater ned i nærheden. Det var uudholdeligt, siger hun.

Der var ikke ventilation i rummet. Rummets to vinduer var blændet med brædder eller plader.

- Mens jeg var der, døde der 12 mennesker, siger Mykola til BBC.

Det var flest ældre, der gik til.

- Det er uklart, hvad de døde af, siger Mykola, men han mener nogle døde af iltmangel.

Når nogen døde, kunne deres lig ikke blive fjernet med det samme. De russiske soldater ville ikke tillade det hver dag. Og på grund af de konstante kampe var det også farligt.

Det betød, at de indespærrede - heriblandt børnene - måtte leve ved siden af de døde i mange timer - sommetider i flere dage - indtil de kunne flyttes uden for.

- Det meste af tiden fik ingen lov til at gå ud - ikke engang for at bruge et toilet. De måtte bruge spande. Nogle gange tog de russiske soldater nogle folk med ud for at bruge dem som menneskelige skjold, siger Mykola.

Fangerne fik lov til at lave mad på åben ild to gange dagligt. I Landsbyen var der tilstrækkeligt med mad og en brønd med vand.

En af de russiske soldater sagde til Mykola, at han og hans kammerater havde fået at vide, at de skulle være i Ukraine i kun fire dage, hvilket var nok til at indtage Kyiv.

Ukrainske soldater er nu i landsbyen, og de fleste af dem, der sad i kælderen er evakueret. Russerne trak sig tilbage fra Jahidne den 3. april.