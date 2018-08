Medie: Russisk atommissil styrtet i havet ud for Norge

Amerikansk efterretningstjeneste mener at vide, at et russisk atomdrevet missil under en test i november styrtede i Barentshavet nord for Norge. Ekspert frygter radioaktiv lækage fra missilet

Et atomdrevet missil, der kan ramme et hvilket som helst punkt på jorden og samtidig har stealth-egenskaber, så det ikke kan opdages og nedskydes af antiluftskyts, var hvad den russiske præsident, Vladimir Putin, kunne præsentere for både sine landsmænd og resten af verden i en tale til nationen tilbage i marts.

- Ingen andre har endnu bygget noget tilsvarende. Måske vil de en dag. Men til den tid vil vores folk komme op med noget nyt, sagde Vladmir Putin i præsentationen af missilet, som du kan se her.

Hvad den russiske præsident ikke fortalte var, at alle fire testaffyringer af missilet endte i fiasko.

Klarede fire sekunder

Ifølge amerikanske efterretningskilder, som CNBC har talt med, holdt det længst flyvende missil sig kun i luften i to minutter, mens det, der holdt sig kortest tid i luften, drattede ned efter blot fire sekunder.

Efterretningskilderne fortæller også, at i hvert fald ét af de russiske missiler styrtede ned i Barentshavet nord for Norge.

Her vil russerne ifølge oplysningerne nu forsøge at hæve resterne af missilet op fra ishavets dyb. Redningsaktionen udføres angiveligt af tre russiske fartøjer, hvoraf det ene skulle have udstyr om bord til at håndtere radioaktivt materiale.

Russerne benægter dog alle oplysninger - også om de fejlslagne testaffyringer.

Billedet her stammer fra en video-præsentation af missilet, som russerne hævder har mere eller mindre ubegrænset rækkevidde. Foto: AP

Risiko for forurening

Hvis de amerikanske oplysninger holder vand, og der faktisk ligger et atomdrevet missil på bunden af Barentshavet, er der risiko for, at radioaktiv forurening spreder sig til både havvand, dyreliv og de personer, der forsøger at hæve missilet.

Det fortæller atomeksperten Hans M. Kristensen, der er leder af atomafdelingen hos Federation of American Scientists (FAS).

- Hvis der var bestrålet reaktormateriale involveret, så kan det teoretisk set blive ført bort af havstrømme og blive optaget af havdyr. Hvis missilet er radioaktivt, kan det også betyde risiko for bjergningsfolkene, siger han til TV 2.

Russiske øvelser

Han understreger samtidig, at spredningsrisikoen afhænger af flere ting, blandt andet om missilets atomreaktor overhovedet nåede at starte, eller om det kun blev ført frem af missilets normale forbrændingsmotor, der er designet til at indlede missilets flyvetur, indtil atomreaktoren tager over.

De amerikanske oplysninger understøttes af, at russiske styrker i oktober og november afholdt en større øvelse med flere missilaffyringer i netop Barentshavet. Det skriver Barents Observer ifølge TV 2.