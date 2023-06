Medie: Russisk general anholdt efter Wagner-oprør

Angiveligt valgte general Sergei Surovikin den forkerte side, da Wagner-gruppen pludselig indledte sit korte mytteri.

Det er i hvert fald opfattelsen blandt højtstående i Rusland, og derfor er generalen nu blevet anholdt.

Det skriver den uafhængige avis Moscow Times på baggrund af to anonyme kilder i det russiske forsvarsministerium. Også på Telegram florerer flere nyhedshistorier om, at han skulle være blevet anholdt tirsdag aften.

- Tilsyneladende valgte han Prigozhins side (under oprøret, red.), og de tog ham ved nosserne, siger en af kilderne meget billedligt.

Adspurgt, hvor generalen nu befinder sig, lyder det ifølge Moscow Times fra kilden, at den slags information ikke engang bliver delt internt.

En russisk militærblogger mener desuden at vide, at han allerede blev anholdt den 25. juni - og altså dagen efter, at Wagner-boss Prigozhin sendte sine soldater mod Rusland.

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Forsvundet

Spekulationerne om Sergei Surovikins situation oven på oprøret har været mange.

Han har været meldt forsvundet, og det har været usikkert, om han har været anholdt eller var gået under jorden.

Tirsdag kunne New York Times afsløre, at generalen havde kendskab til Wagner-chefen Yevgeny Prigozhins oprørsplaner, inden det i weekenden gik løs.

Dermed er der også opstået tvivl om, hvorvidt han kan have været med eller delvist med til at stå for planlægningen.

New York Times skrev desuden, at man hos de amerikanske myndigheder også havde mistanke om, at andre russiske general har været indblandet.

Hverken anholdelsen eller hans eventuelle rolle i planlægningen er offentligt bekræftet af de relevante myndigheder.