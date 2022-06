Medie: Russisk general dræbt

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Den russiske generalmajor Roman Kutuzov er blevet dræbt i Ukraine.

Hvor og hvornår, det er sket, er ikke blevet præciseret.

Det skriver Reuters, der har fået oplysningerne via tv-reporteren Alexander Sladkov, som har skrevet det ud på det sociale medie Telegram.

Det russiske forsvarsministerium har ikke kommenteret på drabet.

Falder på stribe

Drabet kommer samtidigt med, at de russiske styrker har intensiveret deres angreb for at overtage Sievierodonetsk i den østlige del af Donbas-regionen.

Kutuzov er langt fra den eneste general, der har mistet livet i krigen.

For de falder en efter en i øjeblikket. For en måned siden lød det, at 12 russiske topfolk havde mistet livet i Ukraine.

En af forklaringerne kan være, at Rusland ikke har styr på sikkerheden.

- Der har været en lang række historier om, at russerne bruger u-krypteret kommunikation. For eksempel helt almindelige mobiltelefoner. Hvis det er rigtigt, er de virkelig sløsede, fortæller Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet i maj.

