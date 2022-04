Medie: Russisk oliedepot i brand

Et oliedepot står angiveligt i brand i den russiske by Belgorod. Regionens guvernør siger, at det skyldes et ukrainsk luftangreb med to militærhelikoptere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oplysningerne er ikke bekræftet af Ukraine eller fra uafhængig side.

Ifølge den russiske guvernør fløj to kamphelikoptere ind over grænsen til Rusland i lav højde og beskød olielageret, som derefter brød i brand.

To personer kom til skade i den efterfølgende eksplosion. Beboere i dele af byen er blevet evakueret, siger guvernøren.

Byen Belgorod ligger lige nord for grænsen til Ukraine og omkring 80 kilometer fra den ukrainske storby Kharkiv.