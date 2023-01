Medie: Russisk våbenhvile brudt før tid

En journalist fra nyhedsbureauet AFP, der befinder sig i byen Bakhmut i det østlige Ukraine, siger fredag, at der kan høres artilleribeskydning fra begge sider af frontlinjen.

Dermed er den ensidige våbenhvile, som præsident Vladimir Putin bebudede torsdag, angiveligt brudt.

Den britiske avis The Guardian citerer ukrainske regeringsfolk for at sige, at der lyder luftalarmer i Ukraine, efter våbenhvilen trådte i kraft klokken 10 dansk tid.

En talsmand for Ukraines præsident sagde kort forinden, at russiske styrker - efter våbenhvilen var trådt i kraft fredag formiddag dansk tid - beskød byen Kherson, og at flere mennesker er dræbt.

Men der var ingen uafhængig kilder, som kunne bekræfte oplysningen.

- Der var mindst fire eksplosioner ... og de taler om våbenhvile. Det siger noget om, hvem vi er i krig imod, sagde den ukrainske talsmand.

Senest har talsmanden oplyst, at russiske styrker - efter våbenhvilen er trådt i kraft - har ramt Kramatorsk med raketter. Byen ligger også i det østlige Ukraine.

Omvendt beskylder Ruslands forsvarsministerium Ukraine for at sende granater mod områder, der er befolket af prorussere og russiske stillinger. Det rapporterer Reuters.