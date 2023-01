Medie: Russiske agenter sendte brevbomber til Spaniens premierminister

New York Times skriver, at det var Rusland, der stod bag seks brevbomber i november

Det er russiske agenter, der i slutningen af november sendte en række brevbomber til Spanien.

Det skriver New York Times.

Seks brevbomber blev sendt til premierminister Pedro Sanchez' officielle residens, til det spanske Forsvarsministerium samt til den ukrainske og amerikanske ambassade i Madrid.

Det amerikanske medie skriver, at amerikanske og europæiske embedsmænd nu mener, at det er russiske efterretningsofficerer, der har instrueret medlemmer af en russisk militant gruppe til at udføre og afsende brevbomberne.

Ingen blev dræbt i angrebene, men USA betragter nu brevbombeangrebene som terrorisme.

Formålet med aktionen skulle ifølge New York Times være at signalere, at Rusland er i stand til at udføre terrorangreb i Europa.

Spanske efterforskere har identificeret 'personer af interesse', som kunne være involveret i angrebene. Det siger en 'højtstående amerikansk embedsmand' til New York Times.

Den spanske ambassade i Washington D.C. har afvist at kommentere på sagen, fordi den stadig bliver undersøgt.