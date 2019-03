Medie: Russiske soldater landet i Venezuela

Et russisk fly er landet i Venezuelas hovedstad, Caracas, som en del af et igangværende militært samarbejde mellem de to lande.

Det oplyser en venezuelansk embedsmand, skriver nyhedsbureauet AP. Han udtaler sig på betingelse af anonymitet grundet emnets karakter.

Med flyet er militært udstyr fra Rusland samt russiske soldater. De skal være rejst til Venezuela for at drøfte vedligeholdelse af udstyr og militær træning med landets militær.

Flyet skal være et russisk militærfly, der lørdag er fløjet fra Moskva over Syrien og videre til Caracas. Det viser flysporingsdata fra hjemmesiden flightradar24.com.

Oplysningerne er ikke officielt bekræftet.

I december sendte Rusland to bombefly til Venezuela for at vise Ruslands støtte til Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

I januar erklærede Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, sig som midlertidig præsident i landet.

Maduro har nægtet krav om at træde tilbage fra både USA, EU og en række sydamerikanske lande.

Venezuelas militær er fortsat loyal over for Maduro. Derudover støttes han af blandt andet Rusland og Kina.

I sidste uge mødtes russiske og amerikanske embedsmænd i Italiens hovedstad, Rom, for at drøfte situationen i Venezuela. Mødet førte ikke til en enighed på området.

I Rusland er der bekymring for, om USA overvejer en militær invasion i landet.

Maduro mener således også, at Guaidó er USA's marionetdukke i en "politisk forestilling", der skal give USA en undskyldning for at indlede en invasion.

Maduro vandt en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år.

Valget blev af mange rundt i verden opfattet som udemokratisk.

Venezuela befinder sig i en dyb krise. Den hårdt ramte befolkning i landet mangler mad og medicin.

Derudover er økonomien i landet i frit fald. Omkring 2,3 millioner venezuelanere er flygtet siden 2015.