Medie: Slog droneangreb fejl?

Et amerikansk medie har undersøgt, om militæret i virkeligheden dræbte en selvmordsbomber eller en medarbejder for amerikansk organisation

En undersøgelse foretaget af det amerikanske medie The New York Times rejser tvivl, om USA i virkeligheden ramte og dræbte en selvmordsbomber i en bil i et droneangreb 29. august.

Droneangrebet fandt sted få dage, efter ISIS-K sprang en selvmordsbombe i evakueringskaosset i Kabuls lufthavn og dræbte 13 amerikanske soldater.

Det amerikanske militær kaldte angrebet for 'retfærdigt', men The New York Times undersøgelse tyder på, at de amerikanske myndigheder ikke ramte en ISIS-kriger.

I stedet ramte og dræbte de 43-årige Zemari Ahmadi - en medarbejder for den amerikanske hjælpeorganisation Nutrition and Education International.

De pårørende fortæller, at i alt ti familiemedlemmer blev dræbt i droneangrebet - herunder syv børn.

Undersøgelsen er baseret på videoovervågning samt interviews af Zemari Ahmadis kollegaer og familiemedlemmer.

Det amerikanske militær overvågede den hvide bil flere timer før droneangreb. Foto: Wakil Kohsar

Kendte ikke hans identitet

Amerikanske embedsmænd fra militæret har udtalt, at de ikke kendte identiteten på chaufføren af bilen, men de anså ham for at være mistænkelig på baggrund af hans aktiviteter den dag.

De mente, at han havde besøgt et ISIS safe house og pakket sin bil med, hvad de troede var sprængstoffer til en selvmordsbombe, der udgjorde en trussel mod de amerikanske tropper i lufthavnen i Kabul.

Zemari Ahmadi boede ifølge The New York Times kun få kilometer fra lufthavnen i Kabul. Foto: Wakil Kohsar

En helt almindelig arbejdsdag

Ifølge The New York Times fulgte Zemari Ahmadi dog bare en helt almindelig arbejdsdag, hvor han fragtede nogle kollegaer til og fra arbejde. Her fyldte han sin bil med vanddunke, han kunne tage med hjem til sin familie.

Ahmadis kollegaer har fortalt til The New York Times, at vandforsyningen ved Ahmadis hjem et par få kilometer fra lufthavnen var stoppet efter den afghanske regerings kollaps, og derfor tog han vand med fra arbejdspladsen.

På vejen hjem satte han sine kollegaer af, og da han kørte ind på sin families gårdsplads, besluttede det amerikanske militær at ramme hans bil med et Hellfire- missil.

Zemari Ahmadis pårørende betvivler, at han skulle have haft en motivation for at angribe amerikanske tropper i lufthavnen, eftersom han havde søgt et flygtningevisum til USA på grund af hans job i en amerikansk organisation.