Medie: Smider 1000 medarbejdere på porten

Den russiske præsident er angiveligt bange for at blive forgiftet. Derfor er 1000 medarbejdere blevet fyret den seneste måned

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har øjensynligt gang i den helt store udrensning.

For de seneste meldinger lyder, at Putin støvsuger sin inderkreds for snavs. En kilde tæt på Kreml siger nemlig, at den russiske præsident har fyret mere end 1000 medarbejdere fra sin stab.

Det skriver Daily Beast.

Medarbejderne er blevet smidt på porten, da Putin frygter at blive forgiftet, beretter selvsamme medie.

Der er tale om livvagter, rengøringsassistenter og kokke, der har fået sparket.

En efterretningsofficer, som mediet har talt med, siger, at det ikke er usandsynligt, at nogen vil forsøge at dræbe Putin.

- Putin ved, at folk kommer efter ham. At dræbe Putin er ikke en let opgave, men han ved, at folk kommer efter ham. Og det skræmmer Putin, siger efterretningsofficeren.

Ligeledes fortæller officeren, at et angreb på Putin højst sandsynligt vil komme fra inderkredsen.

Mediet nævner ikke navnet på denne officeren.

