Medie: Taliban-grupper i slåskamp i præsidentpalads

Selvom Taliban har taget styringen over det meste af Afghanistan, er der langt fra fred og fordragelighed på de indre linjer.

Således beretter det engelske medie BBC, at der har været håndgemæng mellem to ledende grupper i Taliban.

BBC har fortællingen fra en myndighedskilde i Taliban, og her bliver det beskrevet, at de interne uroligheder fandt sted i præsidentpaladset i hovedstaden Kabul.

Stridigheder

Angiveligt var det to rivaliserende fraktioner internt i Taliban, der røg i totterne på hinanden under en diskussion, som handlede om, hvem i Taliban der havde gjort mest for at besejre USA, samt hvordan magten skal deles op i Taliban.

Den midlertidige talibanske regering har udråbt Afghanistan som deres 'islamiske emirat'. Flere af de ledende figurer i Taliban er notorisk berygtet for at have bidraget til flere angreb mod USA over de seneste 20 år.

En Taliban-kilde fortæller videre til BBC, at det var tilhængere af medstifter af Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar og Khalil ur-Rahman Haqqani, der er minister for flygtninge, som udvekslede knytnæver, mens de to diskuterede.

Arkivfoto af Mullah Abdul Ghani Baradar. Foto: Ritzau Scanpix

Magt eller dialog

Baradars følgere mener, at de har en stor andel i sejren, som kom til ved hjælp af diplomati, mens Haqqanis følgere mener, at de har vundet over USA på slagmarken.

Som følge har slåskampene har Baradar forladt Kabul og har i stedet bevæget sig til Kandahar - flere havde ellers spekuleret i, at han var død.

Mullah Abdul Ghani Baradar var blandt andet den første leder i Taliban, der har kommunikeret direkte med USA. Det skete sidste år, da han havde en telefonsamtale med den daværende amerikanske præsident Donald Trump.