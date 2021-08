Medie: Taliban vil ikke lade flere afghanere tage til Kabul lufthavn

En talsmand fra Taliban siger ifølge tv-stationen BBC, at afghanere ikke skal tage til lufthavnen eller forsøge at forlade landet

Taliban vil ikke længere lade afghanske statsborgere tage til lufthavnen i Kabul 'på grund af den kaotiske situation', og afghanere skal i det hele taget lade være med at forsøge at forlade landet.

Sådan udtalte en talsmand fra Taliban, Zabihullah Mujahid, ifølge BBC tirsdag på et pressemøde.

Zabihullah Mujahid siger, at andre lande, herunder USA, skal stoppe med at opfordre afghanere til at forlade landet.

- Vi har brug for deres talent her, siger talsmanden.

Han opfordrer desuden alle kvinder til ikke at gå på arbejde og i stedet 'blive hjemme for deres egen sikkerhed' det næste stykke tid. Han afviser dog, at der er tale om, at kvinderne permanent skal afholde sig fra at gå på arbejde.

- Lad os leve sammen. Krigen for os er slut, siger Zabihullah Mujahid på et pressemøde ifølge BBC.

Andre nationaliteter skal være ude af landet senest 31. august, lyder det fra talsmanden.

Taliban vil således ikke lade andre lande evakuere folk fra Afghanistan efter denne dato.