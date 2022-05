Medie: USA hjælper med at slå russiske generaler ihjel

Antallet af døde russiske generaler i krigen har vakt stor opsigt. Ifølge Ukraine har de fået ramt på hele 12 af de russiske topfolk.

Hvilket er langt mere end forventet. Men nu er der en forklaring.

For New York Times skriver, at amerikanske efterretningstjenester har videregivet informationer, som har hjulpet Ukraine til at få ram på flere af de russiske generaler.

- Det lyder plausibelt. Det er ikke nogen hemmelighed, at amerikanerne har hjulpet Ukraine med efterretninger. Så det er ikke chokerende, hvis de står bag informationer, der har hjulpet til at få ram på russiske generaler, siger Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE.

Få overblikket over de seneste nyheder fra Ukraine her. Krigen i Ukraine: Dagens overblik

New York Times baserer deres artikel på anonyme kilder i det amerikanske forsvarsministerium.

Forleden udtalte den amerikanske forsvarschef sig dog om samarbejdet mellem USA og Ukraine.

- Der er en væsentlig andel af efterretninger, som flyder til Ukraine fra USA. Vi har åbnet for sluserne, udtalte General Mark A. Milley.

Ruslands forsvarschef Valery Gerasimov (th) poserer sammen med USA's forsvarschef Mark Milley i september 2021. Gerasimov var forleden tæt på et ukrainsk angreb. Ukrainerne mener, at han blev såret. Amerikanerne siger dog, at de ikke har videregivet informationer om netop det angreb. Foto: Russisk forsvarsministerium / Ritzau Scanpix

Sløsede generaler

De russiske generaler er nærmest døde som fluer i den forholdsvis korte krig. Til sammenligning blev ingen amerikanske generaler dræbt i kamp mellem 1979 og 2014.

Selvom USA var involveret i en række krige. En af årsagerne er, at russerne ikke har haft helt styr på sikkerheden.

- Der har været en lang række historier om, at russerne bruger u-krypteret kommunikation. For eksempel helt almindelige mobiltelefoner. Hvis det er rigtigt, er de virkeligt sløsede, fortæller Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Ifølge New York Times har amerikanerne hjulpet med at videgive oplysninger om generalerens præcise opholdsteder. Informationer, som kunne stamme fra både statslige og kommercielle satellitter.

- Det behøver dog ikke altid være baseret på sofistikeret teknik. Vi ved, at russernes operative sikkerhed stinker. De er sløsede med deres kommunikation.

- Så det kan sagtens være forholdsvis banale informationer som amerikanerne videregiver. En slags lavthængende frugt, fordi russerne fører krig i blinde, udtaler Jacob Kaarsbo.

Ukrainske soldater på vej væk fra fronten den 30. april. Ukraine har fået hjælp af USA til at slå russiske generaler ihjel. Foto: Yasuyoshi Chiba / Ritzau Scanpix

Eskalering af hjælp

New York Times udlægger informationsdelingen som en yderligere optrapning af hjælpen fra Vesten til Ukraine. Sammen med tungere våben og mange flere dollars.

En udvikling, som har taget fart siden mødet mellem vestlige ledere på Ramstein-basen i Tyskland i slutningen af april.

- Vi ønsker at Rusland bliver svækket så markant, at det ikke kan gentage de ting, det har gjort i Ukraine, udtalte den amerikanske forsvarsminister Lloyd J. Austin III.

New York Times beskriver, at USA vil hjælpe Ukraine så meget som muligt. Men at amerikanerne heller ikke ønsker at gøre Putin alt for vred over deres indblanding.

De danske eksperter mener dog ikke, at amerikanernes åbenlyse hjælp med at få ram på de russiske generaler vil eskalere konflikten mellem Rusland og NATO yderligere.

- Putin eskalerer krisen, hvis han ønsker det. Det hjælper ikke, at NATO og Vesten holder sig tilbage. Derfor får Ukraine den efterretningshjælp, som de har behov for. Og det kan koste nogle russiske generaler livet, siger Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i tænketanken Europa.

- Der er ikke så meget russerne kan stille op - de må lære ikke at tale i mobiltelefon, siger Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.