Medie: USA indgik tophemmelig aftale med Taleban

Ifølge CNN lavede indgik USA og Taleban en tophemmelig aftale, og det var med til at sikre, at amerikanerne kunne forlade landet sikkert

USA har forladt Afghanistan.

Sådan var den endelige melding tirsdag, hvor billederne af de sidste amerikanske soldater gik verden rundt. Og nu kan CNN afsløre, at der foregik et tophemmeligt spil i kulissen, inden tilbagetrækningen.

Ifølge den amerikanske mediegigant forhandlede det amerikanske militær med Taleban til det sidste, og det resulterede i, at krigere fra Taleban eskorterede de sidste amerikanere til en 'hemmelig port' lufthavnen i Kabul.

Samtidig fortæller kilderne til CNN, at Taleban oprettede et form for checkpoint, hvor fangede amerikanere kunne få tjekket deres pas og dokumenter, inden Taleban sikkert ville transportere dem til lufthavnen.

En hemmelig aftale, som USA efter sigende havde forhandlet på plads, inden de forlod Afghanistan.

Taliban-talsmand Zabihullah Mujahid (i midten) udtaler sig fra landingsbanen i Kabuls lufthavn. Foto: Wakil Kohsar/Ritzau Scanpix

En lærestreg

Tirsdag forlod den sidste soldat Afghanistan, imens Taleban kunne juble.

På et pressemøde tirsdag kaldte Talibans talsmand, Zabihullah Mujahid, USA's exit fra Afghanistan 'en lærestreg for verden'.

Den islamistiske bevægelse har efterfølgende fejret USA's exit med jubel og skudsalver, og under pressemødet tirsdag morgen sendte de en stikpille afsted til vesten.

Taliban-talsmanden fastslog blandt andet, at USA's nederlag bør være 'en stor lærestreg for andre indtrængende fjender og for vores fremtidige generationer'.

- Det er også en lærestreg for verden, sagde Zabihullah Mujahid.

Forlad eller optrap

Efterfølgende talte Joe Biden også fra Det Hvide Hus, og han fortalte, at de havde to valgmuligheder. At forlade landet eller at sende tusindvis af flere soldater ind og optrappe krigen.

- Hvad er i vores interesse? I mine øjne har vi kun én interesse: At sikre, at der ikke fra afghansk jord kan foretages et angreb mod USA fra Afghanistan.

Joe Biden betegnede i en tale tirsdag aften dansk tid evakueringen fra Afghanistan som en 'ekstraordinær succes', selv om 13 amerikaner mistede livet i et terrorangreb.

Under evakueringen mistede 13 amerikanske soldater og mindst 170 civile afghanere livet under et blodigt selvmordsangreb mod Kabuls lufthavn.

- Tretten helte ofrede deres liv, siger Biden og lover hævn over gruppen Islamisk Stat Khorasan (IS-K), der har taget skyld for angrebet.

- Vi er ikke færdige med jer endnu, understreger han.

Trods det amerikanske tab betegner præsidenten evakueringen fra Afghanistan som en 'ekstraordinær succes'.