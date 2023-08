Medie: Wagner-gruppen ryger på terrorliste

Inden for få uger vil Storbritannien stemple Prigozjins lejehær som en terrorgruppe, skriver Financial Times

De har været sanktioneret vidt og bredt, men ondt bliver nu værre for Jevgenij Prigozjins berygtede Wagner-hær.

Gruppen, som har gjort Putins beskidte arbejde i Ukraine såvel som Afrika, står nemlig til at blive erklæret for en terrorgruppe i Storbritannien.

Det skriver Financial Times, som har fået dette bekræftet af britiske regeringskilder.

Ifølge avisens oplysninger vil indenrigsminister Suella Braverman gøre det officielt i løbet af de næste uger, efter embedsmænd nu har sikret det nødvendige juridiske grundlag.

Skridtet videre

Både EU og Storbritannien har i forvejen sanktioneret Wagner-gruppen gentagne gange.

Ifølge The Guardian blev manden i spidsen, Prigozjin, sanktioneret af briterne i 2020, inden Wagner-gruppen som helhed blev det i 2022.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Rusland skal gøres større på alle kontinenter, siger Wagner-leder i nyligt delt video - muligvis i Afrika Wagner-bossen Prigozjin befinder sig angiveligt et sted i Afrika.

Annonce:

Tidligere på året meldte The Times ligeledes, at Storbritannien arbejdede på at terror-stemple gruppen. Skulle det nu ske, vil det blandt andet blive ulovligt at være en del af gruppen, ligesom myndighederne vil få bedre muligheder for at indefryse økonomiske midler.

'Dræber og torturerer'

I maj opfordrede det franske parlament ligeledes til, at Prigozjins lejehær blev sat på EU's terrorliste.

- Wagner-tropperne spreder ustabilitet og vold de steder, hvor de arbejder. De dræber og torturerer. De massakrerer og plyndrer. De intimiderer og manipulerer med næsten total straffrihed, sagde parlamentsmedlem Benjamin Haddad dengang.

Prigozjin, som angiveligt befinder sig i Afrika, har endnu ikke reageret på historien i Financial Times.

I alt er der 78 organisationer på Storbritanniens terrorliste.