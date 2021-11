Medier: 52 omkommet efter russisk mine-ulykke

52 mennesker har mistet livet efter en ulykke i en kulmine i Belovo i Sibirien.

Det skriver flere russiske medier ifølge Russia Today.

Seks af de omkomne skal være redningsfolk, der forsøgte at komme minearbejderne til undsætning, efter de blev fanget i dybet i kølvandet på en eksplosion.

Over 200 mennesker blev tidligere reddet op af minen. På det tidspunkt blev det oplyst, at der befandt sig 35 personer i minen udover de omkomne, man havde fundet. Alle 35 er siden formodet døde, lyder det nu.

De 35 personer befinder sig stadig i minen, men man har konkluderet, at det ikke er muligt for dem at trække vejret, hvor de befinder sig, hvorfor de antages at være døde.

Foto: Alexander Patrin/AFP/Ritzau Scanpix

Årsagen til ulykken er endnu ikke slået fast, men minen blev fyldt med tyk røg efter det, der formodes at have været en eksplosion i en ventilationskanal.

- Sandsynligvis var det en metan-eksplosion forårsaget af en gnist et sted, der førte til eksplosionen og en chokbølge. Det sårede personer, der ikke var i stand til at komme ud, lød det tidligere på dagen fra Ruslands vicestatsanklager, Dmitri Demeshin, ifølge Russia Today.

En større efterforskning af årsagen til eksplosionen er nu blevet iværksat, og minens ledelse er i den forbindelse blevet tilbageholdt.