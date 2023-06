Medier: Derfor fik han kolde fødder

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Det er stadig et stort spørgsmål, hvorfor Jevgenij Prigozjin pludselig fik kolde følder. Nu giver flere medier på baggrund af kilder et bud på, hvad der fik Wagner-bossen til at trække sig

Det lignede længe begyndelsen på et øjeblik, der aldrig ville blive glemt. Et stykke verdenshistorie.

Men pludselig trak Jevgenij Prigozjin sine tropper tilbage, og den officielle forklaring er, at Aleksandr Lukasjenko fik talt Wagner-bossen til ro, og at de ville undgå et blodbad i Moskva.

Det der lignede et militærkup var afblæst, og alt var nu fryd og gammen i Rusland. Men kan det virkelig passe?

Nej. I hvert fald hvis man skal tro både det russiske medie Meduza og engelske The Telegraph, der netop har offentligjort artikler, hvor de på baggrund af kilder, kan afsløre andre forklaringer på Jevgenij Prigozjins kovending.

Ringede forgæves

Ifølge Meduza forsøgte Wagner-chefen rent faktisk at kontakte Kreml, ligesom han ringede direkte til Vladimir Putin i forbindelse med marchen imod Moskva 24. juni omkring middag.

Det skulle have været et forsøg på at få Putins støtte og få præsidenten til at rydde op i sit militær og give Jevgenij Prigozjin en større rolle

Men den russiske præsident var efter sigende så vred, at han ikke gad tale med sin tidligere allierede.

Det fik angiveligt Jevgenij Prigozjin til at indse, at han nu var gået for langt, og inden Wagner-hæren havde nået Oka-floden, hvor de første tropper fra Nationalgarden i Rusland havde taget stilling, trak han stikket.

Desuden beskrives det også, hvordan Jevgenij Prigozjin ikke oplevede den tilslutning fra den russiske hær, som han havde troet, og det er også en del af forklaringen på det pludselige tilbagetog.

En del af aftalen mellem Wagner-gruppen og den militære og politiske ledelse i Moskva er, at Jevgenij Prigozjin, gruppens leder, skal flytte til Belarus. Her ses han lørdag i den russiske by Rostov. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Trussel imod familier

Det forløb beskrives også i den amerikanske krigs-tænketank Institute for The Study of Wars (ISW) seneste opdatering.

Britiske The Telegraph har dog en noget andet beskrivelse af forløbet. De skriver, at Jevgenij Prigozjin trak stikket, fordi russiske FSB-agenter var gået i gang med at true bossen og de øvrige topfolk hos Wagner-gruppens familier.

Det skriver de på baggrund af britiske efterretningskilder.

Dramatisk lørdag

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede Wagner-gruppen i weekenden frem mod Moskva for at afsætte det, de kalder 'Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse'.

Soldaterne overtog fra morgenstunden lørdag flere militære anlæg, og de nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale mæglet på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, fik dem til at stoppe og vende om.

Aftalen omfattede blandt andet immunitet til de, der tog del i mytteriet, og at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin flytter til Belarus.

Wagner er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater.

Præsidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, er en nær allieret til den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Pool New/Reuters

Stor konflikt

Konflikten mellem Prigozjin og Sergej Sjojgu er langtfra ny. Wagner-chefen har de sidste mange måneder anklaget Sjojgu og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for at være for langsomme til at sende ammunition til frontlinjen i Bakhmut i Ukraine.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) spekulerede flere observatører i, om Prigozjin havde regnet med Ruslands præsident Vladimir Putins støtte i sin konflikt med militærledelsen.

Hvis sådan en antagelse har eksisteret, fik Putin dog kontant manet den til jorden, da han omtalte hændelsen, der udspillede sig i Rusland over weekenden.

Præsidenten kaldte hændelsen 'en kniv i ryggen' og sagde, at Rusland stod over for 'forræderi'.