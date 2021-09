Medier: Fly strandet i afghansk by

Flere fly, der skal evakuere hundredvis af mennesker, har ikke fået lov til at forlade lufthavnen i den afghanske by Mazar-i-Sharif i nogle dage.

Det siger afghanske embedsmænd søndag ifølge nyhedsbureauet AP.

Der kommer dog vidt forskellige meldinger om årsagen til, at flyene ikke må lette.

En embedsmand i lufthavnen oplyser til nyhedsbureauet AP, at de potentielle passagerer på flyene er afghanere, og at mange af dem mangler enten pas eller visum og derfor ikke må forlade landet. Personerne har ifølge embedsmanden forladt lufthavnen, mens der kommer styr på situationen.

Det modsiges imidlertid af den øverste republikaner i udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, Michael McCaul.

Han fortæller søndag til Fox News, at gruppen inkluderer amerikanere, og at Taliban i praksis 'holder dem som gidsler'. Ifølge McCaul tilbageholdes i alt seks fly.

Uddrag af en mail sendt til USA's udenrigsministerium lader ifølge CBS News til at bekræfte meldingerne om, at fly holdes tilbage i Mazar-i-Sharif, som ligger i det nordlige Afghanistan.

Af mailen fremgår det, at flyene står på landingsbanen i byen og har lov til at lande i Qatars hovedstad, Doha, 'hvis og når Taliban indvilger' i at lade dem lette, skriver det amerikanske medie.

Republikanske Michael McCaul er bekymret for situationen.

- Taliban vil ikke lade dem forlade lufthavnen, siger han til Fox News.

Han tilføjer, at han er bekymret for, at Taliban 'vil kræve mere og mere, hvad end der er tale om penge eller legitimitet som Afghanistans regering'. Han uddyber dog ikke, hvad han ved om situationen.

Taliban har over for BBC afvist meldingerne.

Marina LeGree, som er direktør for ngo'en Ascend Athletics siger, til det britiske medie, at der kan være tale om mere end seks fly.

Ifølge hende er det op mod 1000 mennesker, som venter på at komme ud af landet med flyene.

LeGrees organisation, der arbejder med afghanske kvinder og piger, står med en gruppe på 34 mennesker, der håber på at komme ud. Heraf er 19 amerikanere, og to har permanent opholdstilladelse i USA.

Hun mener, at flyene står på jorden på grund af en form for strid mellem USA's regering og Taliban.