Medier: Seks ukrainske piloter dræbt i helikopterstyrt

Årsagen til helikopternes styrt holdes for nu hemmelig af sikkerhedsmæssige hensyn

To MI-8-militærhelikoptere blev totalskadet, da de tirsdag styrtede ned i Donetsk-regionen.

Med sig ombord havde de seks ukrainske soldater, der alle havde officergrader og tilhørte den samme brigade i det ukrainske flyvevåben.

Det skriver Suspilne, der er den statejede nationale tv-station i Ukraine.

Ifølge mediet var de alle seks piloter.

Omstændighederne for de to helikopterstyrt er endnu uklare. Dels bliver detaljer for nu holdt skjult af sikkerhedsmæssige årsager, og dels er der indledt en efterforskning, der skal fastslå, hvad der faktisk skete.

Var på opgave

Ifølge Suspilne var piloterne på opgave i retning mod Bakhmut, da hændelsen fandt sted, siger brigadens talsperson Yevhen Rakita.

Alle seks blev fundet på stedet, hvor helikopterne styrtede ned.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil det ukrainske militær heller ikke dele navnene på de faldne soldater, men ifølge tv-stationen vil de alle blive mindet ved en mindehøjtidelighed 1. september.

Det ukrainske medie Pravda skriver desuden, at det er SBI, Ukraines nationale efterforskningspoliti, der står for at undersøg, hvad der er skyld i den voldsomme hændelse.