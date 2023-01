Medier: Tyskland sender tankvogne til Ukraine

Den tyske regering og forbundskansler, Olaf Scholz, har efter længere tids overvejelse besluttet at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Det erfarer flere medier - herunder nyhedsbureauerne dpa og Reuters.

De tonstunge Leopard 2-kampvogne er eftertragtede i Ukraine. Og flere lande har endda meldt sig klar til at donere kampvognene til ukrainerne.

Men foreløbig er de ikke sendt afsted, fordi Tyskland har tøvet længe med at give tilladelse. Men nu skulle tyskerne altså have givet grønt lys.

Det er tirsdag aften fortsat ikke bekræftet officielt.

Dog skriver Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der er formand for den tyske Forbundsdags forsvarsudvalg, tirsdag aften på Twitter, at 'beslutningen om at frigive og levere Leopard 2 var svær, men uundgåelig'.

- Det er forløsende nyheder for det voldsramte og tapre Ukraine, skriver hun.

Annonce:

Tyskland modtog tidligere tirsdag en officiel anmodning fra den polske regering om tilladelse til at sende Leopard-kampvogne til Ukraine.

Kampvognene er produceret i Tyskland og eksporteret til en række lande.

Flere af landene har ytret ønske om at videresende kampvognene til det ukrainske forsvar. Det kræver dog en tysk godkendelse.

Den tyske avis Der Spiegel skriver tirsdag aften, at den tyske regering er klar til selv at sende mindst ét kompagni af Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Et kompagni består typisk af 14 kampvogne, skriver Reuters.

Det er ikke kun Tyskland, der i et stykke tid har overvejet, hvorvidt der skulle sendes bestemte kampvogne til Ukraine. USA har hidtil tøvet med at sende nogle af de store Abrams-kampvogne til det ukrainske forsvar.

Tirsdag skriver flere medier dog, at USA - ligesom Tyskland - skulle være klar til at sende de avancerede kampvogne afsted.

Annonce:

Olaf Scholz har de seneste uger været under pres fra allierede om at give grønt lys til at sende Leopard-kampvogne afsted. Han har flere gange dog sagt, at Tyskland ikke vil sende kampvogne afsted som eneste land.

En højtstående amerikansk politiker sagde i sidste uge til nyhedsbureauet AFP, at Scholz havde fortalt amerikanske kongresmedlemmer, at Tyskland ville være klar til at sende kampvogne, hvis USA gjorde det samme.