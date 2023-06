Medier: USA's nationale sikkerhedsrådgiver kommer til Danmark

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, kommer denne weekend til Danmark i forbindelse med et møde organiseret af Ukraine.

Det erfarer mediet Financial Times på baggrund af unavngivne kilder. Også nyhedsbureauet AFP bringer historien på baggrund af informationer fra en vestlig embedsmand.

Mødet skal angiveligt finde sted i København.

Ifølge Financial Times deltager embedsmænd fra fremtrædende lande, der endnu ikke har fordømt Ruslands invasion af Ukraine. Det gælder blandt andet Indien og Sydafrika.

Også Brasilien ventes at deltage, men listen af deltagere er ikke færdiggjort.

Kina ventes ikke at deltage på højere diplomatisk niveau, siger en person med kendskab til mødet til Financial Times. Men muligvis vil en embedsmand på lavere niveau deltage som observatør. Tyrkiet nævnes også som en mulig deltager.

Ifølge AFP vil også højtstående embedsmænd på sikkerhedsområdet fra USA, EU og lande, der støtter Ukraine, deltage.

Ud over at mødet skal handle om Ukraine, er det nærmere indhold lidt uklart.

To personer melder til Financial Times, at der skal diskuteres principper for fred i en uformel ramme. En anden person siger imidlertid til samme medie, at der ikke ventes noget konkret resultat af mødet.

Mediet beskriver dog mødet som en 'diplomatisk offensiv' og et forsøg på at udvide den proukrainske koalition.

Det kommer til at finde sted, i kølvandet på at Indiens premierminister, Narendra Modi, over flere dage besøger USA.

Imens er Ukraine i gang med en modoffensiv for at forsøge at tage områder tilbage fra Rusland. Præsident Volodymyr Zelenskyj sagde onsdag til BBC, at udviklingen går 'langsommere end ønsket'.